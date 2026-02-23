Megrázó vallomás az olimpián horrorbukást átélő Vonntól: kis híján amputálták a lábát

Minden idők egyik legsikeresebb alpesisízője, Lindsey Vonn a sérülését követő múlni nem akaró térdfájdalmakra hivatkozva 2019-ben már egyszer visszavonult, de tavaly, hat év kihagyás után mégis visszatért, és 41 évesen is nagy erőkkel készült a milánói–cortinai téli játékokra. Az olimpia előtt kilenc nappal azonban elszakadt az elülső keresztszalagja, kérdéses volt, hogy rajthoz áll-e Olaszországban. Megtette, ám az álomszerű visszatérés helyett rémálomba csöppent: óriásit bukott a lesiklóversenyen, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol több műtéten is átesett.

Lindsey Vonnt helikopterrel szállították kórházba óriási bukását követően Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

A nagyot bukó síző elkerülte az amputációt

A február 8-i balesete után két héttel engedték ki a kórházból. Az olimpiai bajnok Vonn ezek után, hétfőn videóüzenetet tett közzé az Instagram-oldalán, és felfedte, az első diagnózissal ellentétben nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó, hanem kompartment szindrómáról. Mint arra az MTI emlékeztet, az emberi test izomrostjai zárt rekeszekbe – más néven kompartmentekbe – rendeződve működnek. Amikor vérzés, duzzanat vagy sérülés miatt ezekben a rekeszekben megnő a nyomás, az gátolja az adott terület vérellátását, és ez szövetkárosodáshoz, súlyosabb esetben akár szövetelhaláshoz is vezethet.

Vonn köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki csak a klasszis korábbi sérülése miatt volt a helyszínen.

Mindkét oldalon felvágta a lábamat, mintha kifilézett volna, hogy lélegezni tudjon, ezzel megmentett. Ha Thomas nem lett volna ott, nem tudta volna megmenteni a lábamat.

Vonn kerekesszékhez van kötve

A világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott az olimpia lesiklóversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobb bokáját is eltörte.

– Ez messze a legszélsőségesebb, legfájdalmasabb és legnehezebb sérülés, amivel szembesültem – közölte.