A földkerülő vitorlázásban meg lehet halni, én meg élni akartam

– Legenda vagy valóság, hogy több mint fél évszázada ugyanazt a dohányt teszi a pipájába?

– Ez nem legenda, ez maga az igazság, tényleg ugyanazt a dohányt használom – válaszolta nevetve a 85. születésnapját ünneplő Wossala György. – Ennél azonban sokkal érdekesebb, miért kezdtem el pipázni. Ezt a szenvedélyt is a sportnak, pontosabban Holényi Imre vitorlázónak köszönhetem. Holényi amúgy olimpiai résztvevő is volt, 1960-ban, Rómában indult. Az ötvenes években Holényi mellett dolgoztam, az volt a feladatom, hogy a hajójának fenekét lemossam. Amikor először nyertem ifibajnokságot, Holényi magához hívott, s adott nekem egy hatalmas tajtékpipát. Elmentem a trafikba, ahol egyféle pipadohányt lehetett kapni. Megtömtem a pipát, de ez a dohány úgy csípte a nyelvem, hogy majdnem megbolondultam. Abba is hagytam, egészen addig, amíg egy hollandiai versenyen meg nem láttam az ottani – imperialista – dohánykínálatot. Ott akadt a kezembe ez a márka, az Amphora. Egyből megszerettem, nem sokkal később pedig azon dolgoztam, hogy importálhassam ezt Magyarországra. Ez is sikerült, én meg hűséges maradtam hozzá.

Wossala György, aki volt szállodaigazgató, cipzárjavító és olimpikon is / Fotó: Kurucz Árpád

Wossala György: cipzárjavítástól a szállodaigazgatóságig

– Amúgy az élet más területén is ennyire ragaszkodó típus?

– Négyszer nősültem, ez lenne az állandóság? Jó, ezt csak viccnek szántam. Az első és harmadik feleségem meghalt, a mostani egy csodálatos német asszony, akivel 39 éve vagyunk együtt. Nem baj, ha az ember életében megvannak az állandó dolgok.

– Kinek vagy minek köszönhette, hogy vitorlázó lett?

– Édesapámnak, aki építészmérnök volt, s a második világháború után egy balatonboglári asszony házát újította fel. Mire kész lett a melóval, a villát államosították, szerencsétlen asszonynak semmi pénze nem maradt, mindenét elvették. Egy dolgot nem: a parton a háború előtt készült, s szinte romokban heverő olimpiai jolle hajót. Ezt adta nekünk, mi meg nekiálltunk felújítani. Az első hétvégén kóccal és méhviasszal tömtük be a réseket. A következő hétvégén az egészet elsüllyesztettük, egy hétig dagasztottuk a vízben, majd a harmadik hétvégén kiemeltük, s áthajóztunk vele Balatonalmádiba. Ez volt az első élményem, ültem a hajó elején, tavasz volt, sütött a nap, hatos erősségű szél fújt, csurom víz lettem, rettenetesen fáztam. Mégis, mindez annyira erősen megmaradt bennem, hogy onnantól nem lehetett a vitorlásoktól elválasztani.

Még akkor sem, ha a Boglárról Almádiba tartó úton többször megfogadtam, hogyha ezt túlélem, soha többet nem ülök vitorlásba.

Amikor megérkeztünk Almádiba, annyira megörültek nekem, hogy rögtön adtak egy gyerekhajót, Szundi volt a neve. Három héttel később második lettem az ifibajnokságon, csak Finánczy László tudott megelőzni. Azóta vagyok itt, Balatonalmádiban. Talán vitorlázni is megtanultam. Azt ugyanis fontosnak tartom leszögezni, hogy soha az életemben nem voltam profi sportoló. Nem lehettem, mert mindig dolgoztam, akár a szállodaiparban, akár az üzleti életben, akár a vendéglátásban. De a vitorlázás olyan szerelem, amely örökké tart. A mai napig versenyzem, a Kékmadár nevű cirkálóm életem végéig velem marad.