Öt nagy esélyes, két hatszoros vb-résztvevő, jön a XXIII. labdarúgó-világbajnokság

Az esélyekről nehéz lenne beszélni, mert a 48 csapatos mezőnyben legalább öt olyan válogatott van, amely joggal pályázhat a világbajnoki címre. Mégis azt írjuk, hogy meglepetés lenne a címvédés, azaz Argentína végső győzelme. Ugyanakkor ezt sem vetjük el, azaz az argentinok most is ott vannak azok között a nemzetek között, amelyek aranyérmesek lehetnek. Dél-Amerika másik szupercsapata, a sportág történetének egyetlen ötszörös világbajnoka, Brazília 2002 óta nem nyert érmet, azóta csak egyszer játszott elődöntőt. Ennek ellenére a brazilok ezen a világbajnokságon is úgy indulnak el, hogy nyerni akarnak. Európából a kontinensbajnok spanyol válogatott mellett Anglia és Franciaország lehet még aranyérmes.

A világbajnokságok történetének legtöbbszörös világbajnokai:

Brazília (5 világbajnoki cím)

Olaszország és Németország (4-4 világbajnoki cím)

Argentína (3 világbajnoki cím)

Franciaország és Uruguay (2-2 világbajnoki cím)

Az óriási sztárok

Minden világbajnokságnak volt egy olyan együttese, amelyet az adott torna meglepetéscsapatának neveztünk. Hogy 2026-ban melyik lesz ez a válogatott, az nagy kérdés, de a norvégokat ebből a szempontból nem szabad félvállról venni. A norvég keret bombaerős, náluk játszik a világ jelenlegi legjobb góllövője, Erling Haaland. Két olyan ikonikus játékos lesz, akire az egész világ odafigyel: a 41 éves portugál Cristiano Ronaldo és a 38 éves argentin Lionel Messi egyaránt hatodik világbajnokságán léphet pályára. Mondanunk sem kell, mekkora dráma, micsoda sztori lenne egy portugál–argentin döntő ezen a világbajnokságon.

A norvég Erling Haaland megérkezett az Egyesült Államokba. Fotó: Getty Images North America/David Jensen

Ám erre kevés az esély. Lionel Messi amúgy eddigi pályafutása során 26 vb-mérkőzésen lépett pályára, ezzel ebben a tekintetben ő a világcsúcstartó. A vb-k történetében még soha nem volt olyan játékos, aki kétszeres vb-gólkirály lenne, erre most a francia Mbappé és az angol Kane pályázhat. A német Miroslav Klose minden idők legjobb vb-góllövője, 16 góllal. Ezt a rekordot Lionel Messi most megdöntheti, mert az argentin szupersztár eddig 13 vb-gólt lőtt, de szorosan ott van a nyomában a francia Mbappé 12 góllal.