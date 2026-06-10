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Öt nagy esélyes, két hatszoros vb-résztvevő, jön a XXIII. labdarúgó-világbajnokság

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Június 11. és július 19. között három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendezi meg a XXIII. labdarúgó-világbajnokságot. Ilyen még soha nem volt: a labdarúgó-vb 2026-ban az első, amelyen három ország lesz a rendező. Olyan sem volt még, hogy a kezdési időpontokat ennyire szétszórják, s az sem fordult elő, hogy 48 csapat induljon a világ legnagyobb érdeklődéssel várt sporteseményén. A torna 39 napig tart majd, ami szintén rekord (2022-ben a katari vb 29 napig, a 2014-es és 2018-as torna 32 napig tartott.) Az alábbi cikkben összefoglaljuk mindazt, amit a világbajnokságról tudni kell.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 5:56
A 2026-os világbajnokság három legnagyobb sztárja egy képen Fotó: MARCIN GOLBA Forrás: NurPhoto
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A világbajnokság összes mérkőzését, a kezdési időpontokat itt tudja megnézni. Elöljáróban csak annyit, hogy magyar idő szerint 15-féle (!) kezdési időpontban hangzik el a kezdősípszó. A legkorábbi mérkőzések magyar idő szerint 18 órakor kezdődnek, az utolsók pedig reggel 6 órakor. A kezdési időpontok a következők (magyar idő szerint): 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 22.30, 23.00, 24.00, 01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 06.00

Lássuk a rendező városokat:

Egyesült Államok:

  • Atlanta
  • Boston
  • Dallas
  • Houston
  • Kansas City
  • Los Angeles
  • Miami
  • New York/New Jersey
  • Philadelphia
  • San Francisco
  • Seattle

Mexikó:

  • Guadalajara
  • Mexikóváros
  • Monterrey

Kanada:

  • Vancouver
  • Toronto

Újoncok és esélyesek

A világbajnoki címvédő Argentína válogatottja és a regnáló Európa-bajnok Spanyolország természetesen ott lesz a vb-n. Négy olyan ország van, amely korábban soha nem vett részt a világbajnokságokon: Jordánia, Üzbegisztán, Curacao és a Zöld-foki-szigetek csapata. Ezek a válogatottak – nyugodtan kijelenthető – csak és kizárólag annak köszönhetik a részvételüket, hogy a FIFA 48 csapattal rendezi meg ezt a vb-t. Ugyanakkor a 48 induló csapat ellenére is vannak nagy hiányzók. A FIFA-nak – gazdasági szempontból – Kína és India hiánya fáj a legjobban. Nekünk a magyar válogatott részvétele a legfájóbb. A legmeghökkentőbb, hogy Olaszország sorozatban harmadszor marad le a vb-részvételről.

Az esélyekről nehéz lenne beszélni, mert a 48 csapatos mezőnyben legalább öt olyan válogatott van, amely joggal pályázhat a világbajnoki címre. Mégis azt írjuk, hogy meglepetés lenne a címvédés, azaz Argentína végső győzelme. Ugyanakkor ezt sem vetjük el, azaz az argentinok most is ott vannak azok között a nemzetek között, amelyek aranyérmesek lehetnek. Dél-Amerika másik szupercsapata, a sportág történetének egyetlen ötszörös világbajnoka, Brazília 2002 óta nem nyert érmet, azóta csak egyszer játszott elődöntőt. Ennek ellenére a brazilok ezen a világbajnokságon is úgy indulnak el, hogy nyerni akarnak. Európából a kontinensbajnok spanyol válogatott mellett Anglia és Franciaország lehet még aranyérmes. 

A világbajnokságok történetének legtöbbszörös világbajnokai:

  • Brazília (5 világbajnoki cím)
  • Olaszország és Németország (4-4 világbajnoki cím)
  • Argentína (3 világbajnoki cím)
  • Franciaország és Uruguay (2-2 világbajnoki cím)

Az óriási sztárok

Minden világbajnokságnak volt egy olyan együttese, amelyet az adott torna meglepetéscsapatának neveztünk. Hogy 2026-ban melyik lesz ez a válogatott, az nagy kérdés, de a norvégokat ebből a szempontból nem szabad félvállról venni. A norvég keret bombaerős, náluk játszik a világ jelenlegi legjobb góllövője, Erling Haaland. Két olyan ikonikus játékos lesz, akire az egész világ odafigyel: a 41 éves portugál Cristiano Ronaldo és a 38 éves argentin Lionel Messi egyaránt hatodik világbajnokságán léphet pályára. Mondanunk sem kell, mekkora dráma, micsoda sztori lenne egy portugál–argentin döntő ezen a világbajnokságon.

GREENSBORO, NORTH CAROLINA - JUNE 02: Erling Haaland #9 of Norway arrives at Piedmont Triad International Airport ahead of the FIFA World Cup 2026 on June 02, 2026 in Greensboro, North Carolina. David Jensen/Getty Images/AFP (Photo by David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A norvég Erling Haaland megérkezett az Egyesült Államokba. Fotó: Getty Images North America/David Jensen

Ám erre kevés az esély. Lionel Messi amúgy eddigi pályafutása során 26 vb-mérkőzésen lépett pályára, ezzel ebben a tekintetben ő a világcsúcstartó. A vb-k történetében még soha nem volt olyan játékos, aki kétszeres vb-gólkirály lenne, erre most a francia Mbappé és az angol Kane pályázhat. A német Miroslav Klose minden idők legjobb vb-góllövője, 16 góllal. Ezt a rekordot Lionel Messi most megdöntheti, mert az argentin szupersztár eddig 13 vb-gólt lőtt, de szorosan ott van a nyomában a francia Mbappé 12 góllal.

Az eddigi 22 labdarúgó-világbajnokságon a németek végeztek a legtöbbször dobogós helyen: tizenkét alkalommal. Ugyanakkor a legtöbb vb-aranyérmet a brazilok nyerték (ötöt). Két négyszeres világbajnoka van a sportágnak: Németország és a vb-ről lemaradó olaszok. Amennyiben a németek végső sikerével ér véget a 2026-os torna, akkor ebben a tekintetben beérik a brazilokat.

NB I-es vb-résztvevők, játékvezetők 

Mivel a magyar válogatott nem jutott ki, értelemszerű, hogy magyar játékos nem lép pályára a vb-n, de lesznek olyanok, akik az NB I-ben játszanak és országuk válogatottjában helyet kaptak. A Ferencvárosban focizó Lenny Joseph nevét ott látjuk Haiti csapatának keretében. A bajnok Győr játékosa, Nadir Benbuali Algéria színeiben léphet pályára. A Zöld-foki-szigetek keretét böngészve feltűnik Laros Duarte neve, ő a Puskás Akadémia csapatában játszott az elmúlt idényben. 

Peru's defender #03 Fabio Gruber and Haiti's forward #16 Lenny Joseph run for the ball during the international friendly football match between Haiti and Peru at Nu Stadium in Miami, Florida on June 5, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
A Fradiban játszó Lenny Joseph (balra) is ott lesz a világbajnokságon. Fotó: AFP/Chandan Khanna

Ami a játékvezetőket illeti: magyarországi születésű bíró megint nem vesz részt a vb-n, magyar azonban igen, ám ő Romániát képviseli: a nagykárolyi születésű Kovács István. A FIFA egyetlen magyar játékvezetőt, partjelzőt, VAR-bírót sem tartott arra méltónak, hogy meghívja a nagy tornára, ami a magyar játékvezetés erejéről állított ki újabb, nem túl fényes bizonyítványt. 

Tévéközvetítések

A labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit Magyarországon a közmédia, vagyis az M4 Sport tévécsatorna közvetíti majd, a szurkolók itt tekinthetik meg az összes mérkőzést. A Magyar Nemzet és az Origo közös videós elemzőműsort indít, amelyet a világbajnokság teljes ideje alatt minden délelőtt láthatnak olvasóink.

Komment

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

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