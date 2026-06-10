Öt nagy esélyes, két hatszoros vb-résztvevő, jön a XXIII. labdarúgó-világbajnokság

A világbajnokság összes mérkőzését, a kezdési időpontokat itt tudja megnézni. Elöljáróban csak annyit, hogy magyar idő szerint 15-féle (!) kezdési időpontban hangzik el a kezdősípszó. A legkorábbi mérkőzések magyar idő szerint 18 órakor kezdődnek, az utolsók pedig reggel 6 órakor. A kezdési időpontok a következők (magyar idő szerint):
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 22.30, 23.00, 24.00, 01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 06.00
Lássuk a rendező városokat:
Egyesült Államok:
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Houston
- Kansas City
- Los Angeles
- Miami
- New York/New Jersey
- Philadelphia
- San Francisco
- Seattle
Mexikó:
- Guadalajara
- Mexikóváros
- Monterrey
Kanada:
- Vancouver
- Toronto
Újoncok és esélyesek
A világbajnoki címvédő Argentína válogatottja és a regnáló Európa-bajnok Spanyolország természetesen ott lesz a vb-n. Négy olyan ország van, amely korábban soha nem vett részt a világbajnokságokon: Jordánia, Üzbegisztán, Curacao és a Zöld-foki-szigetek csapata. Ezek a válogatottak – nyugodtan kijelenthető – csak és kizárólag annak köszönhetik a részvételüket, hogy a FIFA 48 csapattal rendezi meg ezt a vb-t. Ugyanakkor a 48 induló csapat ellenére is vannak nagy hiányzók. A FIFA-nak – gazdasági szempontból – Kína és India hiánya fáj a legjobban. Nekünk a magyar válogatott részvétele a legfájóbb. A legmeghökkentőbb, hogy Olaszország sorozatban harmadszor marad le a vb-részvételről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!