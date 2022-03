Átkapcsoltak a BEK-döntőre

Az Antall-kormány 1990-es eskütételétől kezdődő és máig tartó médiaháborúról szól Stefka István most megjelent, Túléltem, mások belehaltak című könyve. A kötet minapi bemutatóján a szerző mellett Alexa Károlyt és Betlen Jánost – két „koronatanú” kollégát – is megszólaltatta Huth Gergely moderátor. (Egy másik koronatanú most e sorokat fabrikálja, s ugyanolyan elfogult a témában, mint maga a könyv írója, aki ezt már az elején bevallja. Az vesse rá az első követ, aki látott már „független” újságírót… Mindnyájan tartozunk valahová.)