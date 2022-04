DK-ítélet: Márki-Zay a hibás

Azt eddig is tudtuk, hogy nem Barkóczi Balázs pártszóvivő a legélesebb kés a DK fiókjában, csak az nem világos, hogy miért kérkedik ezzel. Ilyeneket ír a vasárnap képviselői mandátumot szerzett ember: „Látom, hogy a vereség után néhány ellenzéki is Gyurcsány Ferencet emlegeti […], valóban van itt egy Gyurcsány-szál a háttérben, csak nem úgy, ahogy elsőre gondolják, meg nem is annyira a háttérben.” És diadalittasan előáll a maga fabrikálta ellenérvvel: „2019, önkormányzati választás – nincs Márki-Zay Péter, Gyurcsány Ferenc pedig felszántja az országot az egész kampányban. 2022, országgyűlési választás – Gyurcsány Ferenc nem folytathat országos kampányt, mert erre kéri Márki-Zay Péter, aki végigkampányolja az országot. Eredmény: kétharmados Fidesz-győzelem, a 2019-ben megnyert városok jelentős többségében veszít az ellenzék.”

Barkóczi lakáj következtetése: Márki-Zay a kétharmad felelőse.