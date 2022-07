Az ötvenhatosukat is kizárnák

„Szomorú látni, amikor az időskori demencia utoléri az 1956-os forradalom emblematikus figuráit is, és elborult elmével összevissza nyilatkozgatnak” – reagált Murányi Levente 1956-os forradalmár, korábbi Jobbik-alelnök egyik minapi interjújára párttársa, Szotyori-Lázár Zoltán, aki azt is hozzátette, kezdeményezni fogja Murányi kizárását a pártból. „A 66 évvel ezelőtti pozitív tettek sem mentesítenek senkit az alól, hogy ha ordas hazugságokat állít valakiről, azért jogi és erkölcsi elégtételt adjon”. Az előzmény: Murányi pár napja azt nyilatkozta, hogy az újdonsült elnök, Gyöngyösi Márton „nem is hazaáruló, több annál: nemzetáruló”. Jakabot szimplán lehülyézte, a pártról pedig közölte: „Az egész Jobbik a pénzről szól.” Lehet mondani, korrekt képet rajzolt.