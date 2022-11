A DK hálójában

Hősünk most azzal állt elő, hogy az orbáni infláció miatt idén várhatóan el fog tűnni a karácsonyi hal az ünnepi asztalokról. „Kiadták a vészjelzést a magyar halgazdaságok – tájékoztatott Varga –: 30-40 százalékkal kevesebb halat tudnak lehalászni idén a magyar vizekből, mint tavaly. A brutális csökkenés oka az aszály mellett az orbáni infláció, hiszen a kormány által magára hagyott halgazdaságok takarmány- és a rezsiköltsége is drasztikusan nőtt, akár harminc százalékkal is nőhet a hal ára a boltokban.” Azonnal nulla százalékra kell csökkenteni az élő hal és más alapvető élelmiszerek áfakulcsát, javasolta az alusisakos ápolt. „Nem engedhetjük meg, hogy az Orbán-kormány tönkretegye az emberek karácsonyát!”