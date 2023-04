A városüzemeltetésért felelős Tüttő Kata tengeri műlovarnő pél­dául nemrég jelentette be, ő vezeti majd az MSZP uniós listáját a 2024-es választáson. Ennek megfelelően munkássága főképp PR-akciókban (például buja ajakrúzsok reklámozásában) merül ki. Gy. Németh Erzsébet ugyan a tavalyi választás után parlamenti DK-mandátumra cserélte a helyettesi posztot, máig napi kapcsolatot tart Karácsonnyal – ő közli vele Gyurcsány utasításait. Kerpel-Fronius Gábor is megkapja a magáét Ganspergertől: „Hát ez, ez hülye. Ezt sehová nem merik már elküldeni…” Ez annyiból érdekes, mert a momentumos alvezér annak idején az „okosvárosért és részvételiségért felelős” helyettes titulust kapta Karácsonytól, bármit jelentsen is ez a hablaty. (A párbeszédes Dorosz Dávidról ugyan nem esett szó, de ő is nagy figura volt. A klímavédelemért felelős ifjú még Karácsonynak is sok volt. Azért kellett mennie, mert a költségtérítésre kapott pénzeket Orbit rágóra meg müzlire költötte.)

Szóval megérik a pénzüket. Illetve dehogy! Rajtuk kívül kinek éri meg az a havi másfél millió?