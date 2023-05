Rácsos kongresszus

A budavári karmelitamatinék mellett rendezvényszervezésre is jut ideje a Momentumnak. A Holnap Magyarországa konferenciák sorozat pénteki eseményére azt a Guy Verhofstadt belga EP-képviselőt is meghívták, aki jövőre már nem kíván indulni az uniós voksoláson – csak nem az Európai Parlamentet megrázó korrupciós botrány miatt? (Gondolom, ezt is megkérdezték volna a jobboldali újságírók, csakhogy őket nem engedték be az eseményre; a kordonokra – és a sajtószabadságra – oly érzékeny Momentum szervezői rácsokkal kerítették körbe a konferencia helyszínét.)