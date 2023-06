Megbünteti a Librit

Alighogy megkötötte a szerződést a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány leányvállalata az SQ Invest Kft.-vel a Libri-csoport 67,48 százalékos részvénycsomagjának adásvételéről (s így az eddigi közvetett kisebbségi tulajdonos MCC vált a hazai könyvkereskedelmi és -kiadói piac meghatározó, 98,41 százalékos tulajdonosává), Péterfy-Novák Éva betűvető bejelentette: a jövőben nem kívánja megjelentetni a könyveit a Libri Kiadónál.

Atyavilág! Most aztán foghatják a fejüket a Librinél. Mi lesz a kiadóval, ha a Péterfy házaspár (Évike mellett a férj, Péterfy Gergely is író – nyilván ő is beint a kiadónak) ezentúl nem ad kéziratot az orbánistává züllött Librinek? (Vagy ahogyan egy munkáslevelező elnevezte: Illibrinek.)

Szó bennszakad, hang fennakad…

Nem volt elég csapás a magyar irodalomnak, hogy Péterfyék már egy ideje Olaszországba menekültek a diktatúra elől? Részlet Péterfy Gergely egyik korábbi interjújából: „Itthon már annyira agresszív a légkör, a gyűlölet úgy terjed itt a levegőben, mint a vírus. Kiszorultam az állami irodalmi támogatásokból is, és eszemben sincs beállni a sorba és ezeknek kuncsorogni. Az emberben felgyűlnek a keserűségek a rendszerrel szemben.” Éva asszonynál is betelt a pohár. Őt az bántotta legjobban, hogy ha kiposztolt valamit a Facebookra, nyomban rácuppantak a trollok, és molesztálták szegényt. „Nemcsak feministaként, polgárjogi aktivistaként, hanem humánusan érző emberként is bánt, ami itt megy. Gyomorforgató orwelli politika ez, nem kell az ujjadat lenyomni a torkodon, hogy hányjál tőlük.”

Péterfyék tehát végeztek a Librivel. Már csak azt nem tudom, akkor most ki itt a kirekesztő?