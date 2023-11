Egy világpolgár

Frei Tamás író, üzletember volt a Telex állandó műsorának vendége minap. Freiről elsőként az ugrik be az olvasónak, hogy sok éve hazug tévériportot készített egy állítólagos moszkvai bérgyilkossal, aki hatszáz dollárért vállalta kamerába mondani: egymillió dollárért hajlandó lenne lelőni Orbán Viktor miniszterelnököt. Másodjára meg az jut az eszünkbe, hogy Frei Tamás szégyelli saját szülőhazáját. Pár esztendeje így foglalta össze magyarsága – pardon: „magyarsága” – miatti rossz közérzetét: „Manapság magyarként már különböző nyelvekre váltva csatározok az adott körben a finneknek kijáró (akkortájt »finnként« mutatkozott be – a szerk.) legalább semleges kíváncsiságért, hogy a társaságban ne én legyek a rögtön félretolt, nem is igazán kultúrembernek tartott magyar, valahonnan a Balkán-szerű mélységből”. Egyik politikai „fejtegetésében” pedig így írt közösségi oldalán: „A durva, sokszor agresszív, fekete-fehér stílusban fogalmazó magyar kormányfő beszéde, nos, ez Brüsszelben fülsértő.”