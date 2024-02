Macskákat a frontra!

Tovább rontja Ukrajna háborús esélyeit, hogy az oroszok mellett immár a frontszakaszok részévé lett megműveletlen földek elszaporodott rágcsálóállományával is meg kell küzdeniük. Erről a Le Figaro egyik minapi cikke számolt be egy francia származású katonára hivatkozva, aki a kijevi erők oldalán szolgál. (Nocsak! Franciák az ukrán seregben? Ez új.)

Az újság szerint a Nyugat által szállított „környezetbarát” haditechnikai eszközök bizonyos elektromos vezetékeit ugyanis nagy élvezettel fogyasztják a különféle mezei rágcsálók (egerek, patkányok, pockok) merthogy azok szigeteléseinek zöme kukoricaszálból készült. (Meg, ha már ott vannak, egy kalap alatt a fertőzéseket is terjesztik.)

Amikor a nyugati csúcshaditechnika találkozik a valósággal. A tervezőasztal az élősdiektől hemzsegő sáros lövészárokkal.

A nyugati járműveket technológiai bemutatóra tervezték, sárban és hidegben azonban nem mindig működnek, ráadásul a rágcsálók is kifognak rajtuk – magyarázza a francia lap, hozzáfűzve, ezer szerencse, hogy az ukránok katonai arzenáljában maradt még néhány jól bevált régi szovjet gyártmányú „patkányálló” fegyvertípus. (Milyen jó, hogy nem selejtezték le ezeket, vagy adták el jó pénzért valamelyik lázadó afrikai puccsista törzsnek…)

Azért kíváncsi lennék, mit szólt mindehhez Joe Biden és Ursula von der Leyen?

Az oroszokra mégsem foghatják… (Putyin küldte őket, oroszbérenc rágcsálók és a többi.) Talán szankciókat vezetnek be a rágcsálókra is? Esetleg ezentúl a csodafegyverek mellé egérfogókat és patkánymérget is küldenek? Vagy ukránpárti macskákat? Kíváncsi vagyok.