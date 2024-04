Hírek a fakóból

Ha szalagcímet nem is, egy mínuszos hírt megér (talán egy humoreszket is): „Nem lesz rajta a DK–MSZP–Párbeszéd – Zöldek közös EP-listáján Jávor Benedek.” Hősünk maga döntött a távolmaradásáról. Spártai jellem. Emlékezetes, a három párt nemrég jelentette be, hogy együttműködést kötöttek. Közös EP-listájuk vezetője Dobrev Klára lesz, a lajstrom első négy helyét is a DK kapja, az ötödik az MSZP-é, a hatodik ismét a DK-é lesz. A hetedik helyet a tagság nélküli Párbeszéd jelöltjének, az akkori állás szerint Jávor Benedeknek szánták. Jávor volt már EP-képviselő, ám 2019-ben lemaradt a szaftos stallumról. Hogy fel ne kopjon az álla, csókos párttársa, Karácsony Gergely sietett segítségére, milliós jövedelemmel járó brüsszeli Budapest-képviseleti irodát nyitott a bánatos haver számára. Gondolom, ezek után is ott tengődik majd – hacsak a laklit el nem zavarja a Városházáról a népharag.

Itt lép színpadra a humoreszk másik szereplője, Mellár Tamás, aki az ATV-ben így értékelte Jávor lépését: „Helyesen cselekedett, mert ő annál sokkal értékesebb ember, mint hogy egy hetedik helyen bohóckodja végig ezt az egész történetet.” És ha már szót kapott, hozzátette, nem tetszik neki, amit mostanában a Párbeszéd csinál, bár azt azért nem fontolgatja, hogy kilépjen a frakcióból – utóbbi azért érdekes, mert nemrég kiderült: Mellár (ő is spártai jellem) a Márki-Zay-felekezet EP-listájára került… Mellár egyébként az MDF-ben kezdett, aztán fideszes lett, majd balos. De nem szívbajos. A legutóbbi választás előtt váltig hangoztatta, ő bizony független. Aztán pár napra rá már a Párbeszéd-frakcióban nyomkodta a gombokat.

Jávor, Mellár, Párbeszéd, mellébeszéd. Vicc.

Borítókép: Jávor Benedek (Fotó: MTI/Mónus Márton)