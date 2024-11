Nolimpia, nomandátum

Nem kiment – kivonult a magyar parlamentből Fekete-Győr András mártír, a Momentum bukott elnöke, miután az Országgyűlés elvette a képviselői mandátumát. A megrázó képsorokról párt- és harcostársa, a Brüsszelből hazazavart Cseh Katalin tudósított: „Ma az Országgyűlés megfosztotta Fekete-Győr Andrást, kollégámat és barátomat a képviselői mandátumától. Sokkoló és fájdalmas megélni, hogy idáig jutott az ország. András a Momentum alapítójaként egy modern Magyarország zászlóvivője, egy új politikai generáció képviselője és a NER kérlelhetetlen ellenfele volt a parlamentben.”

Katalin asszony szerint sokkoló és fájdalmas, hogy az Országgyűlés elveszi a mandátumát attól a – magyar törvényekre fölesküdött – parlamenti képviselőtől, akit azért ítélt el a bíróság, mert füstbombát hajított a rendőrökre. (A tengerentúlon hasonlóért a helyszínen lelőnék…)

Persze Fekete-Győr András is levegőért kapkod. „A rendszerváltozás óta nem fordult elő Magyarországon, hogy egy országgyűlési képviselőt azért ítéljenek el, mert a hatalommal szemben tüntetett.” Természetesen csúsztat az áldozatot alakító „politikai elítélt” is, nem a hatalommal szembeni tüntetésért ítélte el a bíróság. Hidvéghi Balázs államtitkár siet a segítségére: „Ön nem egy politikai elítélt, hanem egy elítélt politikus, aki köztörvényes bűncselekményt követett el.” Nem ugyanaz. Persze a „pontosítás” sem zavarja a saját lovas szobrát építgető dobóatlétát. Azóta is úton-útfélen arról szaval: élete végéig büszke lesz, hogy elítélték egy önkényes, korrupt rendszer elleni fellépésért. Gagyog s ragyog.