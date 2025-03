Patkányozni szabad

A miniszterelnök ünnepi beszédének egyik mondatán („Átteleltek a poloskák”) rugózó ellenzéki mennydörgések közül nekem a legjobban Tóth Bertalané tetszett. A szocialisták parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar kormányfő azon az úton indult el, amiről tudjuk, egy szörnyű korszakba vezette az országot. „Orbán Viktort most kell megállítani, mielőtt sokan elhiszik, hogy a saját honfitársaik csupán rovarok, amiket ki kell söpörni az életükből. Orbán Viktort meg kell buktatni! Meg kell előznünk, hogy nemzeti tragédiát okozzon!” – javasolta közösségi oldalán az elfekvőben pulzáló párt megmondóembere.

Az egész attól igazán érdekes, merthogy Bercit annakidején csöppet sem zavarta, hogy párttársa, a tűzeszű Bangóné Borbély Ildikó egy riporteri kérdésre – Mégis miért ilyen nagy a Fidesz támogatottsága? – azt válaszolta: „Sok a patkány Magyarországon”. Ja, hogy az patkány volt, nem poloska… Mindjárt más. (Patkányozni egyébként is bocsánatos bűn. Molnár Zsolt budapesti MSZP-elnök is milyen szép karriert futhatott be a szocialistáknál, holott ifjúként – harsány szkinhedek társaságában – Göncz Árpád köztársasági elnököt patkányozta le 1992-ben a Kossuth téren.) Bercit az sem zavarta, amikor sok éve egy MSZP-nagygyűlésen a hallgatóság egyik tagja – lelkes helyeslés mellett – kötelet javasolt a jobboldaliak számára. Az rendben volt. (Mesterházy Attila akkori pártvezér utóbb úgy nyilatkozott, ő nem „kötelet”, csupán „börtönt” hallott…)

Kis színes: Tóth Bertalan nemrég, hogy újabb családi házzal bővíthesse a Tóth-birodalmat, szemrebbenés nélkül vett fel tízmilliós támogatást az országot „szörnyű korszakba vezető” orbáni diktatúrától.