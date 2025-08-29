Egy műfajteremtő

„Az intenzív európaizálódás jelenlegi szakaszában az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint korábban” – tájékoztat a minapi Népszavában Ágh Attila.

Mindig nagy érdeklődéssel olvasom a munkásmozgalmi politológusból humoristává lett szerző munkáit. Alkotásai műfajteremtők. Meglepő fordulatai mellett nyelvezetének Kádár-kori bája is magával ragadó. Nem kizárt, már az átkosban írt dolgozataiban is tudatosan használta a szatíra eszközeit.

Elvégre épeszű ember nem gondolhatta komolyan azokat az épületes marhaságokat, amiket annak idején A polgári politikai gazdaságtan emberfelfogásának marxi kritikája vagy a Demokratikus szocializmus – A szocializmus alapértékei és a marxizmus hegemóniája című alkotásaiban közreadott. Álcázott vígeposznak szánhatta mindkettőt, kikacsintott belőlük a kannásboros proletárröhej. Ágh nevettető nem rejti véka alá: nem kedveli Orbán Viktor csapatát.

„A kordonkormány már a Várba menekült, és a kordonnal látványosan kizárta a népet a politikából” – írta egy korábbi tudósításában. „A karmelita előtt felállított kordonnal és a rendőrattakok sorozatával sikeresen megvédte a fényes elszigeteltségét a lakosságtól, főleg a jövőjükért aggódó fiataloktól.” (A Várban nyáladzó-randalírozó, azóta lenullázódott momentumosokra gondolhatott a költő.)

Vissza a népszavás Ágh-cikkhez. „Orbán keletiesen autoriter hitvallására válaszolva Magyar Péter a székesfehérvári beszédében meghirdette a megújult EU-hoz való csatlakozás programját. […] Erre a megújulásra nagy történelmi lehetőséget nyit meg a kétharmados győzelem az áprilisi választáson.”

Mi is így látjuk. Jön az ötödik kétharmad.

