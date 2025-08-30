idezojelek
Tollhegyen

Indul a bakterház

A mára legalább ötvenmilliárdos mínuszban lévő főváros nincs abban a helyzetben, hogy befektetésre alkalmassá tegye a területet.

Pilhál György
tervpályázatKarácsony GergelyBudapestkommunikáció 2025. 08. 30. 5:55
Fotó: Máthé Zoltán

Nemzetközi építészeti tervpályázat készül Rákosrendező fejlesztésére – jelentette be a minap Karácsony Gergely. „A területet megújítva, zöld parkvárossá alakítva integráljuk Budapest vérkeringésébe” – lelkendezik a főpolgármester. A várospolitikával foglalkozó BP Műhely viszont figyelmeztet: egy ilyen fejlesztés hosszú, kockázatos és drága folyamat, a végösszeget még csak becsülni sem lehet. A mára legalább ötvenmilliárdos mínuszban lévő főváros nincs abban a helyzetben, hogy befektetésre alkalmassá tegye a területet. (A kétszázmilliárdos Tarlós-hozománynak már régen ülepére vert a városházi csapat.) Nehéz tárgyalások elé néz a főváros, ha egyensúlyt akar teremteni az elképzelt beruházás és a profitját kereső befektető igényei között. Veszteséget senki sem akar vásárolni.

Megszokhattuk, hogy Budapest frontembere hivatalba lépése óta egyfolytában kommunikációs mutatványokkal rukkol elő: hol klímavészhelyzetet hirdet, máskor biciklisávokat pingál, hidat, rakpartokat zár le, Karigeri-karókat állít,méhlegelőket, rovarhotelokat alakít ki stb.

(Nemrég a pesti alsó rakpart szűk járdaszegényére mobil WC-rendszert helyeztetett ki. A TikTok-ra is fölkerült egy itt készült videó. A felvételen azt látni, amint egy autó kis híján áthajt az árnyékszékről idvezülten kilépő megkönnyebbült kuncsafton.)
Egy kommentelő úgy látja, a „zöld parkváros” helyett csak egy gigantikus méhlegelőt fogunk látni a rákosrendezői csatatéren. Egy másik azon mereng, nem járnánk-e jobban mindannyian, ha az ábrándos tekintetű Karigeri a MÁV-nál helyezkedne el sarus (fékező) poszton. Kiválóak az adottságai.

