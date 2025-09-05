A pöcéből szakért

idezojelek
Eörsi Mátyás szerint Orbán Viktor érdeke egy katonai konfliktus kirobbantása Ukrajnával.

Pilhál György
2025. 09. 05.
Fotó: Máthé Zoltán

Eörsi Mátyás szerint Orbán Viktor érdeke egy katonai konfliktus kirobbantása Ukrajnával. A Hírklikknek nyilatkozó SZDSZ-alapító megmondóember „szakértései” mindig derűs percek. Ezúttal arról értekezett, hogy Márki-Zay Péternek igaza volt, csak sután fogalmazott, amikor a legutóbbi választás előtt kijelentette, ő bizony magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába. Eörsi szerint ebből alakult ki az a „béke kontra háború szembeállítás”, amelyet a kabinet most úgy állít be, hogy ő a békepárti, az ellenzék pedig a háborúpárti. Emberünk úgy látja, a kormány óriási veszéllyé akarja stilizálni Ukrajnát, hogy így riogasson a kampányban. – Ha a választásokig kitörne egy, a mostaninál is nagyobb konfliktus, az jól jönne Orbán Viktornak. Ő egyébként azt javasolta Zelenszkijéknek, ne válaszoljanak a magyaroknak semmire, nekik most fontosabb dolguk van. – Úgy szállhatnak ki ebből a konfliktusból, ha elengedik a fülük mellett a magyar sértéseket. 

– A kondér mellől elzavart Eörsi láthatóan nincs nagy véleménnyel a magyar kormányfőről. Pár éve kijelentette: „Hatékonyabb manipulációt, mint amit a jelenlegi hatalom művel, Goebbels óta senki nem tudott bemutatni Európában.” (Megjegyzem, hősünk egy időben azzal a Bauer Körmös Miklóssal futtatott közös ügyvédi irodát, aki hajdan az ÁVH Andrássy út 60. szám alatti szabadidőközpontjának manikűrszalonjában futott be emlékezetes karriert.)

Amikor Eörsi 2012-ben a szabaddemokratáktól átlépett a DK-ba, így lelkendezett: „Ha Gyurcsány Ferencnek sikerül egyesítenie az SZDSZ igaz­ságát, az MDF nemességét és az MSZP szerethetőségét, akkor ebből még bármi lehet.” Lett is. Kabaré.

Deák Dániel
Pilhál Tamás
Szentesi Zöldi László
Gajdics Ottó
