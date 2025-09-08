idezojelek
Tollhegyen

Álom luxuskivitelben

Arról nem esett szó az elnöki monológban, megugorja-e a párt az ötszázalékos parlamenti küszöböt? És ha nem, vajon világgá megy-e Klárika?

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Dobrev Kláraalaptörvénypártelnök 2025. 09. 08. 4:59
Fotó: Szigetváry Zsolt

A kora ősz is bővelkedik élvezetes fesztiválokban, most szombaton például a Demokratikus Koalíció tartott egyet. A politikai évadnyitónak keresztelt dzsemborin Dobrev Klára pártelnök gondoskodott a jókedvről. Derűs kijelentései közül is kiemelkedik, hogy ők bizony nem fognak megijedni, ha valaki kiszivárogtat részleteket a párt 150 oldalas kormányprogramjából. (Sőt örömmel látja, hogy bizonyos részeit már használták is ellenzéki politikusok.) Ízelítőt is kaptunk az alkotásból. Az egyik ilyen, hogy hatalomra kerülése után azonnal javaslatot nyújtanak be az alaptörvény semmisségéről, és elkezdik egy új, ideológiai és hitbéli kérdésekben semleges alkotmány megalkotását, amelyet népszavazáson hagyatnak jóvá. A DK ugyanis pontosan tudja, hogyan lehet könnyebbé tenni a mindennapokat. (Klára asszony korábban ki is jelentette: „Az, amit én tudok, amit én képviselek, amit én nyújtani tudok, arra ennek az országnak szüksége van”.)  Elnök asszony arról a törvényjavaslatukról is szólt, amely a mostaninál arányosabb, kétfordulós választási rendszert rögzítene – persze a határon túli magyarok nem rendelkeznének szavazati joggal. (Gondolom, a gálánsan beeresztett migránsok viszont igen.) Megtudtuk azt is, hogy a párt – szigorúan egy évre – korrupciós veszélyhelyzetet fog hirdetni. – A korrupt módon szerzett milliárdos vagyonokat nem adóztatni kell, hanem el kell kobozni – tájékoztatott a rózsadombi zabrált luxusvilla lakója.

Arról nem esett szó az elnöki monológban, megugorja-e a párt az ötszázalékos parlamenti küszöböt? És ha nem, vajon világgá megy-e Klárika? Végre.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekérzék

Akik a politika ábécéjét sem ismerik

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekAmerika

A haza csillagos-sávos fénytörésben

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekKína

A Nyugat sorsa megpecsételődött

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu