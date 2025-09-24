Rendkívüli

Elhunyt Caludia Cardinale olasz színésznő

Rémhírekért sose ment a szomszédba a fortélyos baloldal.

Rémhírekért sose ment a szomszédba a fortélyos baloldal. Legújabb „értesülésük” szerint Orbán Viktorék már azon morfondíroznak: legyen-e parlamenti választás 2026-ban. A KlikkTV-ben a jól értesült Palotás János vállalkozó minap azt magyarázta: „legalább nyolc jogilag előkészített út” áll a kormányfő előtt, amelyek lehetővé tennék a voksolás elhalasztását vagy érvénytelenítését – akár egy külső konfliktusra, például „ukrán provokációra” hivatkozva. 

A társadalom könnyen lehet félelemkampányok foglya, hiszen a kormánypropaganda „95 százalékos médiadiktatúrát” épített ki. (Hogy honnan ez a 95 százalék, nem tudni; mindenesetre az ellenzéki „öt százalék” sem piskóta: ATV, RTL Klub, Klubrádió, Népszava, HVG, 168 Óra, Tilos Rádió, Jelen, Magyar Narancs, Élet és Irodalom, Telex.hu, 444.hu, 24.hu, Mérce.hu, Magyar Hang, Nyugati Fény, Átlátszó.hu, Hócipő stb.) Pár hete Csillag István exminiszter, szabad jómadár is azzal riogatott, hogy jövőre nem lesz választás. 

Vagy ha mégis lesz, addigra betiltják a Tisza Pártot, vagy Magyar Péter börtönben lesz, ugyanis Orbán Viktor és családja semmitől sem riad vissza. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester meg arról beszélt, nincs rá garancia, hogy veresége esetén a Fidesz átadja a hatalmat.

Milyen érdekes, az ellenzékben lévő baloldal a Boross-kabinet bukása óta (1994) rendre azzal áll elő, hogy a regnáló kormány nem fogja megtartani a referendumot. Békesi László a 2018-as voksolás előtt azt fejtegette, Orbán Viktor utcai robbantások szervezésétől sem riadna vissza, hogy hatalomban maradhasson. Ehhez képest egy staniclidurrantásról sem érkezett hír, csak az újabb Fidesz-kétharmadról…
 

