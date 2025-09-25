Út a gumiszobába

idezojelek
A kistérségi messiás egy, a miniszterelnököt ábrázoló papírbábot cipelt fel a miskolci színpadra, hogy aztán ott fél órán keresztül vele, az Orbán Viktor-bábbal vitatkozzon.

Demokratikus KoalíciópapírbábMagyar Péter 2025. 09. 25.

Néhány esztendeje a Demokratikus Koalíció egyik tüntetésén a szervezők egy, Orbán Viktor fényképével felmatricázott hordót helyeztek el a pulpitus mellé. Akire a demonstráció közben rájött a kőkorszaki ösztön, csak odasétált a hordóhoz és püfölni kezdte. Jöttek is a piros fejű püfölők… A rendezők még buzdították is a híveiket: üssék csak bátran a hordót, ezzel is kifejezik az „európai hangot”. A hordó mellé kirakott ütőket lánc rögzítette a „hangszerhez”, nehogy ellopja valaki a finom csapatból…

Ha az ütőket nem is, az emelkedett ötlet alapelemét – az árnyékleszámolás degeneratív változatát – így is meglovasították. Igen, jól tippeltek, Magyar Péter egyik előadásán bukkant fel minap a koppintott matiné.

Ismer ilyet a modern pszichiátria. (Az elváltozás a Napóleon-szindrómából ered, csak ebben az előrehaladott stációban már nem gyógyítható. Régebben piócás emberek próbálkoztak az ápoltakkal, de azokat mindig megharapták. A viperások már nem is vállalták. A kór jellemzője a vég nélküli fülsértő vonyítás, az aritmikus hadonászás és a kiszámíthatatlan anyagcsere. Dupla soros muszájkabát viselete ajánlott.)
A formabontó vitadélután felemás benyomást keltett. Magyar Péternek és csápolóinak tetszett, az esemény e világi nézőinek viszont nem jött át a hülyére komponált papírkormányfő a maga idétlen szinkronhangjával (szintén Magyar Péter), bár még így is nagyobb tekintélyt sugárzott, mint a magasról szavaló tepsiszájú ötletgazda.

