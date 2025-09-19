Trump bejelentette, terrorszervezetnek nyilvánítja az Antifát, sőt javasolni fogja, induljon vizsgálat, kik pénzelik a mozgalmat. Szerinte ugyanis az Antifa egy beteg, veszélyes, radikális baloldali gyülekezet. Stimmel.

Erről egyébként mi is meggyőződhettünk. 2023 februárjában egy nálunk vendégeskedő nemzetközi Antifa-csorda „fasisztának látszó” járókelőket támadott meg Budapest különböző pontjain; többüket életveszélyesen megsebesítették. (Az előemberek egyike, az olasz Ilaria Salis jelenleg az uniós parlamenti képviselők mentelmi joga mögött lapít.)

Saját antifáink (antifasisztáink) szerencsére békésebbek. Vezérük, bizonyos Hanti Vilmos esztendeje kijelentette, ők kizárólag a békességért és a demokráciáért lépnek föl. Megjegyezte viszont, nem szép, hogy a kormánysajtó Ilaria Salis perének taglalásával fokozza az antifasiszták elleni hangulatkeltést. Hantiról nekem elsőre az ugrik be, amikor elnök úr 2013-ban a Hazatérés temploma előtt vesszenhorthyzott a kormányzó mellszobrának avatásakor. (Mert hogy szerinte Horthy Miklós fasiszta volt meg náci, hiszen ő adhatott parancsot annak idején, hogy lelőjék az antifasiszta Ságvári Endrét, aki szegény csak egy Stefániára ugrott be a budai cukrászdába, ám ott rákényszerítették, hogy három nyomozót is meglőjön, pedig szíve szerint a tortáját ette volna.)

Kis színes.

A legjelesebb hazai antifákat Hantiék ki szokták tüntetni: Gergényi Péter szemkilövető főrendőr, Kunos Péter börtönjárt bankár, Donáth László nőgyámolító lelkész, Ujhelyi István harangozó, Niedermüller Péter rémisztő képződmény… Mesés tabló. Zárt osztály.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Middle East Images via AFP)