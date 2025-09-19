Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

idezojelek
Tollhegyen

Zárt osztály

Trump bejelentette, terrorszervezetnek nyilvánítja az Antifát, sőt javasolni fogja, hogy induljon vizsgálat, kik pénzelik a mozgalmat.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Niedermüller PéterUjhelyi IstvánDonáth LászlóTrumpAntifa 2025. 09. 19. 5:01

Trump bejelentette, terrorszervezetnek nyilvánítja az Antifát, sőt javasolni fogja, induljon vizsgálat, kik pénzelik a mozgalmat. Szerinte ugyanis az Antifa egy beteg, veszélyes, radikális baloldali gyülekezet. Stimmel.

Erről egyébként mi is meggyőződhettünk. 2023 februárjában egy nálunk vendégeskedő nemzetközi Antifa-csorda „fasisztának látszó” járókelőket támadott meg Budapest különböző pontjain; többüket életveszélyesen megsebesítették. (Az előemberek egyike, az olasz Ilaria Salis jelenleg az uniós parlamenti képviselők mentelmi joga mögött lapít.)

Saját antifáink (antifasisztáink) szerencsére békésebbek. Vezérük, bizonyos Hanti Vilmos esztendeje kijelentette, ők kizárólag a békességért és a demokráciáért lépnek föl. Megjegyezte viszont, nem szép, hogy a kormánysajtó Ilaria Salis perének taglalásával fokozza az antifasiszták elleni hangulatkeltést. Hantiról nekem elsőre az ugrik be, amikor elnök úr 2013-ban a Hazatérés temploma előtt vesszenhorthyzott a kormányzó mellszobrának avatásakor. (Mert hogy szerinte Horthy Miklós fasiszta volt meg náci, hiszen ő adhatott parancsot annak idején, hogy lelőjék az antifasiszta Ságvári Endrét, aki szegény csak egy Stefániára ugrott be a budai cukrászdába, ám ott rákényszerítették, hogy három nyomozót is meglőjön, pedig szíve szerint a tortáját ette volna.)
Kis színes. 

A legjelesebb hazai antifákat Hantiék ki szokták tüntetni: Gergényi Péter szemkilövető főrendőr, Kunos Péter börtönjárt bankár, Donáth László nőgyámolító lelkész, Ujhelyi István harangozó, Niedermüller Péter rémisztő képződmény… Mesés tabló. Zárt osztály.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Middle East Images via AFP)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekszerbek

Hosszú az út Boszniából

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu