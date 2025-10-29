idezojelek
Az már régóta kiderült, hogy az unió vezetői jobban akarják az orosz–ukrán háború folytatását, mint maga Zelenszkij.

Pilhál György
Oroszország Ukrajna háború 2025. 10. 29.
Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat

Az már régóta kiderült, hogy az unió vezetői jobban akarják az orosz–ukrán háború folytatását, mint maga Zelenszkij. Sőt, az ukrán elnök tegnap délután már arról beszélt, országa készen áll, hogy béketárgyalásokat folytasson Oroszországgal – bár hozzátette, nem fog önként területeket átadni Moszkvának. 

Bárhol hajlandó tárgyalni Putyinnal, beleértve Budapestet is, de Oroszországba és Belaruszba semmiképpen sem megy.

Brüsszel viszont retteg a békétől. No igen. Képzeljük csak el, hogyan magyarázzák majd el a választóknak, mi értelme volt éveken át eurómilliárdokkal támogatni az öldöklést. Márpedig előbb vagy utóbb meg kell indokolni az „eredményt”, a fölmérhetetlen pusztítást, a halottakat, a menekülteket, a romba dőlt Ukrajnát… 

El kell számolni azzal is, miért nem engedték Ukrajnának a békekötést a háború első heteiben a mainál jóval előnyösebb feltételekkel.

Ahogyan azzal is, hogy a kivetett szank­ciók miért fordultak a visszájukra. (Ráadásul úgy fest, a kétszínű uniónak még csak hely sem jut majd a tárgyalóasztalnál.) Brüsszel „magyarázata” eléggé gyermeteg: Ukrajnának azért kell a rengeteg fegyver, mert valójában Európát védi az oroszok ellen. A gaz Putyin aligha állna meg, nyomulna tovább, legázolná az egész kontinenst, blabla.
Az uniós hozzáállás persze – onnan nézve – érthető: egyeseknek roppant jövedelmező a több mint három éve tartó háború. Tucker Carlson amerikai riporter TikTok-csatornáján nemrég érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet: az Ukrajnának küldött pénz és fegyver egy része el sem jut a frontra. A riporter szerint a fegyverek jelentős részét az ukrán sereg eladja. Színház az egész világ.

Gajdics Ottó
Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás
Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Jeszenszky Zsolt
Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs
A taxisblokád puccskísérlet volt

Csépányi Balázs
idezojelekMárki-Zay Péter

Márki-Zay Péter aljassága határtalan, kikészült Orbán vatikáni látogatásától

Erre már nincsenek szavak.

