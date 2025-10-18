idezojelek
Tollhegyen

Majmoké a világ

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
tömegfurulyásminiszterelnökMagyar Péter 2025. 10. 18. 6:56
Fotó: Hatlaczki Balázs

Borda Lajos antikvárius és könyvkiadó Légy2 pamfletjét olvasom: 

Utánozás majomszokás, tartja a szólás. Néri Szent Fülöp Isten majmának nevezte a sátánt. Erre utal Pál apostol is, mikor azt mondja: a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nemrég föltűnt egy magát államférfinak képzelő, Magyar Péter nevű magyar állampolgár, a miniszterelnököt utánozni próbáló ripacs, Orbán Viktor majma. Résen kell lennünk, Trianon előtt is hasonló figurák jelentek meg a politikai porondon

Profán tömegek minden társadalomban jelen voltak (Odi profanum vulgus et arceo, írta volt Horatius – Gyűlölöm a profán népet és kerülöm) és vannak, e tömeget hangzatos ígéretekkel hergelni, irányítani, fölhasználni sokaknak sikerült. Az embereknek kell egy bűnbak, akit ki­kiálthatnak minden kudarc okozójának, lásd Görgei Artúr, Tisza István. A messiás ugyanezt a forgatókönyvet vette elő. A brüsszeli dallamokat fújó magyar „hamelni furulyás” egyetlen programja megbuktatni a szuverenista miniszterelnököt, majd belökni Magyarországot az Ursula von der Leyen EU-üstjébe, s puhára főzve felismerhetetlenné tenni. A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével, aki – Borda Lajost idézem –: „olyan, mint egy méhmajmoló légy, amelyik hasznosnak láttatja magát, ám valójában fertőzést terjesztő, kártékony rovar. A körötte legyeskedők mindennapjaikat megédesítendő várják a mézet, az ígért Kánaánt, aztán csodálkozni fognak, akik elhitték; elengedhetetlen feltétele az ország és saját sorsuk virágba szökkenésének, hogy Magyar Péter követője légy.”
Légy résen!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekCsizi Péter

Magyar túlterheléses rágalmazása

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojeleknemzet

Mindennapi partraszállások

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekPaul Gascoigne

A világ egyik legjobb futballistája volt - most drámai vallomást tett

Magyar Nemzet avatarja

Az őszinte mondatok mögött súlyos emberi tragédia húzódik meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu