Majmoké a világ

Borda Lajos antikvárius és könyvkiadó Légy2 pamfletjét olvasom:

Utánozás majomszokás, tartja a szólás. Néri Szent Fülöp Isten majmának nevezte a sátánt. Erre utal Pál apostol is, mikor azt mondja: a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nemrég föltűnt egy magát államférfinak képzelő, Magyar Péter nevű magyar állampolgár, a miniszterelnököt utánozni próbáló ripacs, Orbán Viktor majma. Résen kell lennünk, Trianon előtt is hasonló figurák jelentek meg a politikai porondon

Profán tömegek minden társadalomban jelen voltak (Odi profanum vulgus et arceo, írta volt Horatius – Gyűlölöm a profán népet és kerülöm) és vannak, e tömeget hangzatos ígéretekkel hergelni, irányítani, fölhasználni sokaknak sikerült. Az embereknek kell egy bűnbak, akit ki­kiálthatnak minden kudarc okozójának, lásd Görgei Artúr, Tisza István. A messiás ugyanezt a forgatókönyvet vette elő. A brüsszeli dallamokat fújó magyar „hamelni furulyás” egyetlen programja megbuktatni a szuverenista miniszterelnököt, majd belökni Magyarországot az Ursula von der Leyen EU-üstjébe, s puhára főzve felismerhetetlenné tenni. A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével, aki – Borda Lajost idézem –: „olyan, mint egy méhmajmoló légy, amelyik hasznosnak láttatja magát, ám valójában fertőzést terjesztő, kártékony rovar. A körötte legyeskedők mindennapjaikat megédesítendő várják a mézet, az ígért Kánaánt, aztán csodálkozni fognak, akik elhitték; elengedhetetlen feltétele az ország és saját sorsuk virágba szökkenésének, hogy Magyar Péter követője légy.”

Légy résen!