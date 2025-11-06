Megcsinálták

Mínuszos hír. A németországi Észak-Rajna–Vesztfália egyik apró településének szavazókörében az FDP több voksot kapott, mint a bevándorlásellenes AfD. Utóbbi újraszámlálást kért, mire kiderült, felcserélték a két párt szavazatait.

Az arányt figyeljük: AfD 70 szavazat, FDP 14. Ludwigshafenben nemrég rekordalacsony részvétel mellett választottak polgármestert, a választási bizottság ugyanis kizárta a második fordulóból az AfD első helyen álló jelöltjét, bizonyos Joachim Pault. A kizárást a szociáldemokrata polgármester, a bizottság elnöke kezdeményezte, mondván, az alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Joachim Paul „alkotmányhűségét”. Csakhogy nevezett „civilben” közalkalmazotti státusú tanár, aki emellett tartományi parlamenti képviselő is. A választók 76 százaléka mindenesetre ezek után bojkottálta a szavazást (ráadásul 5,5 százalék érvénytelenül szavazott). Az új városvezetőre végül tízből alig egy ludwigshafeni szavazott.

Angela Merkel nevéhez fűződik a 2015-ben meghozott történelmi döntés, amelynek nyomán több mint egymillió közel-keleti és afrikai bevándorló érkezett Németországba. A kancellár asszony úgy gondolta, országa képes megfelelni a kihívásnak: „Wir schaffen das!” – „Megcsináljuk!”. Szó se róla, a tárt karokkal fogadott, az adófizetők pénzéből kapott segélyekből remekül élő bevándorlók nem panaszkodhatnak… Mára a lakosság harminc százaléka migrációs hátterű. Csakhogy megnőtt az AfD mérete is, mára sok helyütt megelőzi a hagyományos pártokat. Elgondolkodtat a kommentelő: „Ha ellehetetlenítik az AfD-t, Németország kalifátussá lesz.”

Borítókép: Angela Merkel (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)