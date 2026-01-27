Körmös kollégája nácizik

Több évtizedes alapvetés: az SZDSZ-alapítóknál jobban senki sem tud nácizni. Minap Eörsi Mátyás igazolta a tézist; közösségi oldalán arról tájékoztatott, teljesen rendben van, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter leszálasizta Orbán Viktort. „Nyilván sokan vélik úgy, hogy a Szálasival való összehasonlítás erős túlzás, ezért megengedhetetlen. Én pedig úgy vélem, hogy a nagyon komoly különbségek ellenére áll az összehasonlítás.” (Eörsi „érveit” nem idézem – akit érdekel, a kórlapján megtalálja.)

A kondér mellől elzavart Eörsi láthatóan nincs nagy véleménnyel a magyar kormányfőről. Pár éve például kijelentette: „hatékonyabb manipulációt, mint amit a jelenlegi hatalom művel, Goebbels óta senki nem tudott bemutatni Európában”. (Mondta ezt az az ember, aki egy időben azzal a Bauer Körmös Miklóssal futtatott közös ügyvédi irodát, aki annak idején az ÁVH Andrássy út 60. szám alatti szabadidőközpontjának manikűrszalonjában futott be emlékezetes karriert.) Hogy kerekebb legyen az Eörsi-portré, idebiggyesztem az utolsó SZDSZ-elnök, Retkes Attila véleményét Eörsiről: „A párt egyik legkellemetlenebb modorú, kifejezetten arrogáns, ráadásul saját eszmetársait is rendszeresen hátba támadó, belső körben megbízhatatlannak tartott politikusa volt. Mindig ódzkodott a magyar nemzeti ügyek képviseletétől, ideje jó részét karrierépítéssel töltötte.”

Amikor Eörsi 2012-ben a szabaddemokratáktól átlépett a DK-ba (csöbörből vödörbe), ekképp lelkendezett: „Ha Gyurcsány Ferencnek sikerül egyesítenie az SZDSZ igazságát, az MDF nemességét és az MSZP szerethetőségét, akkor ebből még bármi lehet.” Lett is. Röhej.