Megható az ellenzéki sajtó igyekezete, ki tudja jobban lesajnálni az amerikai elnök most létrejött Béketanácsát, amelyben ráadásul – Donald Trump felkérésére – a magyar miniszterelnök alapító tagként szerepel. A versengő médiumok közül a Hírklikk rövid időn belül két Béketanács-mószeroló interjúalanyt is talált.

A veterán Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő arra figyelmeztetett, Orbán Viktor az amerikai elnök felkérését világpolitikai jelentőségűnek fogja majd eladni a belső kommunikációban. Holott mind­össze arról lehet szó, Trump ezzel akarja beváltani azt a korábbi ígéretét, hogy a közelgő kampányban segíteni fogja Orbán Viktor újraválasztását; márpedig ha ezt a szándékot valóra váltja – (rövid hatásszünet) –, az valójában nyílt beavatkozás lenne a magyar választásokba. Lattmann Tamás egykori „miniszterelnök-jelölt” sem akart lemaradni, ő megmosolyogtatónak ítélte a Béketanácsot.

Azt magyarázta, egy ilyen jellegű szervezetnek ma már gyakorlatilag nincs érdemi nemzetközi súlya.

„Egy plusz nemzetközi szervezet a sok közül.” Csak azért hallunk most annyit erről a Béketanácsról, mert Orbán Viktor kormányzati kommunikációja „ráállt erre”, a miniszterelnök beleszerelmesedett az új tisztségébe, mire persze a teljes propagandagépezet feladatul kapta, hogy dicsérje fel az új szervezetet. Csakhogy, közölte Lattmann, a Béketanács nemzetközi jelentősége gyakorlatilag nulla, nem fogja érdemben befolyásolni Magyarország külpolitikai mozgásterét. És így tovább…

Egy másik olvasat szerint – erről nem ír a balsajtó – csupán savanyú a szőlő.