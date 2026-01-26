idezojelek
Tollhegyen

Savanyú a szőlő

Megható az ellenzéki sajtó igyekezete, ki tudja jobban lesajnálni az amerikai elnök most létrejött Béketanácsát.

Pilhál György
magyarországdonald trumpbéketanácsorbán viktor 2026. 01. 26.
Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Megható az ellenzéki sajtó igyekezete, ki tudja jobban lesajnálni az amerikai elnök most létrejött Béketanácsát, amelyben ráadásul – Donald Trump felkérésére – a magyar miniszterelnök alapító tagként szerepel. A versengő médiumok közül a Hírklikk rövid időn belül két Béketanács-mószeroló interjúalanyt is talált.
A veterán Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő arra figyelmeztetett, Orbán Viktor az amerikai elnök felkérését világpolitikai jelentőségűnek fogja majd eladni a belső kommunikációban. Holott mind­össze arról lehet szó, Trump ezzel akarja beváltani azt a korábbi ígéretét, hogy a közelgő kampányban segíteni fogja Orbán Viktor újraválasztását; márpedig ha ezt a szándékot valóra váltja – (rövid hatásszünet) –, az valójában nyílt beavatkozás lenne a magyar választásokba. Lattmann Tamás egykori „miniszterelnök-jelölt” sem akart lemaradni, ő megmosolyogtatónak ítélte a Béketanácsot. 

Azt magyarázta, egy ilyen jellegű szervezetnek ma már gyakorlatilag nincs érdemi nemzetközi súlya.

 „Egy plusz nemzetközi szervezet a sok közül.” Csak azért hallunk most annyit erről a Béketanácsról, mert Orbán Viktor kormányzati kommunikációja „ráállt erre”, a miniszterelnök beleszerelmesedett az új tisztségébe, mire persze a teljes propagandagépezet feladatul kapta, hogy dicsérje fel az új szervezetet. Csakhogy, közölte Lattmann, a Béketanács nemzetközi jelentősége gyakorlatilag nulla, nem fogja érdemben befolyásolni Magyarország külpolitikai mozgásterét. És így tovább…
Egy másik olvasat szerint – erről nem ír a balsajtó – csupán savanyú a szőlő.

Utolsó kenet, siratóénekkel

Az új világrend új intézményei

Bebukottak – nem változik semmi

Biztos pont a bizonytalan világban

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Újabb bizonyíték került elő arra, hogy Magyar Péter nagyon nagy bajban van

Lehullt a lepel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

