A háromszoros Szabó

Abban azért nem vagyok biztos, hogy Magyar Péter is lelkesedni fog hősünk ambiciózus vágyáért.

tiszaszabóválasztásMagyar Péter 2026. 02. 19.
Miért indul az áprilisi választáson? – kérdezte a Klikk TV műsorvezetője, Drágabolgárúr Szabó Szabolcsot, a háromszoros egyéni győztes, független országgyűlési képviselőt, aki immár negyedszer méreti meg magát. Nem kockázatos-e külön indulni Szabónak? Nem veszélyezteti, nem fogja-e elszabni az ellenzéki győzelem esélyét? Szabó elmagyarázta: föltétlenül kell egy baloldali induló a körzetbe, hiszen ne feledjük, nemcsak a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk, de kulturális értelemben a Tisza is jobboldali párt.
Abban azért nem vagyok biztos, hogy Magyar Péter is lelkesedni fog hősünk ambiciózus vágyáért – de ez már legyen az ő fejfájásuk. Nekünk tetszenek az efféle vetélkedők. Minden pofon jó helyre megy… (Ideemelek egy jellemző Szabó-interjúrészletet. Riporter a közepébe vág. – Az olajembargóról mit gondol? – Hát, hogy az unió majd eldönti. Közös döntés. – Az ön álláspontja mi? – Az, hogy az unió eldönti, amit majd mindenki elfogad. – És így tovább…)

A lakájos nyelvezetű néptribun a nejlonmessiáshoz hasonlóan irritáló figura.

 Politikai pályáját a füves-füttyös-tarhálós Juhász Péter Együtt-felekezetében kezdte, majd amikor megszűnt a brigád (mindösszesen 0,66 százalékot ért el a felekezet a 2018-as választáson; tokkal-vonóval vissza kellett fizetni – összekalapozni – a fölmarkolt kampánymilliókat), átkéredzkedett az LMP-frakcióba. Igaz, ott csak három hónapot töltött – állítólag megrémült, hogy visszatér az alapító Schiffer András –, utána függetlenként vette föl a gázsit, majd a Momentumhoz szegődött. Momentán újra független. Gyönyörű pályaív.

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Háborúznának, de békéről papolnak

Az ellenzék kampánya undorító

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

1
2
3
4
5
6
7
8

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

