Újra aggódik

Hillary Clinton nem örül, amiért Donald Trump és Orbán Viktor szoros barátságot ápol egymással, sőt Marco Rubio külügyminiszter minapi magyarországi vizitje is zavarja a hajdani first ladyt, aki fenntartását fejezte ki az „autokráciák szövetségének” kialakulása miatt.

Mrs. Clinton nem először aggodalmaskodik Donald Trump és Orbán Viktor személye kapcsán; lehet mondani, történelmük van ezeknek az aggodalmaknak. Trumppal például azóta, hogy 2016-ban alulmaradt vele szemben az elnökválasztáson… Orbán Viktor azóta van Hillary asszony bögyében, hogy a 2011-es magyarországi látogatása során tett belpolitikai „ajánlásai” leperegtek az akkor második ciklusát töltő miniszterelnökről, aki lábbal tiporta a demokráciát, átgázolt az emberi jogokon és fütyült a szabadságjogokra – legalábbis a nyugati kormányoknál sűrűn kilincselő hazai ellenzék szerint.

Nekem valamiért a bukott amerikai nagykövet, David Pressman jut az eszembe, aki máig nem tudta feldolgozni, hogy véget ért budapesti karrierje. Még nemrég is arról nyilatkozott valamelyik portálnak, hogy Magyarországon milyen borzasztó minden. (Jut eszembe, ő volt az Amerikát megrázó USAID-korrupciós botrány egyik itteni kulcsfigurája. Nem csak tisztában volt a baloldali körök több milliárd dolláros látszatprogramjainak részleteivel, maga is részt vett a korrupciós pénzek elosztásában. Ugyanúgy kavart, mint korábbi állomáshelyein.)

Mi lenne, ha ezek a mai helytartók legalább megismerkednének a gyarmatinak gondolt társadalmak történetével, lakosságuk karakterével, mielőtt eligazítást tartanak? Költői a kérdés.