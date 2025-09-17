Bőségben éltek honfoglaló őseink

Őseink bátor harcosok voltak, akik hátrafelé nyilaztak harc közben. Nagycsaládokban éltek és jurtákban laktak, félnomád életmódot folytattak, halásztak és vadásztak. Amikor a IX–X. század magyarjaira gondolunk, középtermetű, mokány, izzó szemű, fekete hajú és szemű férfiakat, szép nőket és körülöttük sok gyermeket képzelhetünk el. A honfoglaló magyarjaink életmódjáról elsősorban régészeti leletekből van tudomásunk. László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete című könyvében egész temetők vizsgálata alapján rekonstruálta a korabeli magyar társadalmat.

Honfoglaló magyar harcosok ruházatának rekonstrukciója Forrás: László Gyula

Már Ibn Ruszta és Gardizi arab krónikások is úgy írták le a X. században a magyarokat, mint szép külsejű embereket, akiknek brokátból készült a ruhája, a fegyverzetük pedig ezüsttel kivert és gyönggyel berakott .

Ibn Ruszta és Gardizi leírása a magyarokról „Sátraik vannak és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhova is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, (az uralkodó) kísérőivel és a trónussal, a sátrakkal és az állatokkal. […] Lakhelyeik […] két folyó között vannak. Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyikhez éppen közelebb van. Ott marad télire és halászik.”

Az ősmagyarok nyáron jurtákban éltek, télen pedig félig földbe vájt kunyhókban. A jurtában egy egész nagycsalád lakott együtt.

Bőségben éltek az előkelő szabadok

Ami a társadalmat illeti, a nagycsaládok feletti szervezeti egység a nemzetség volt, néhány száz fővel, afölött pedig a törzs állt. Egy-egy törzset néhány ezer fő alkotott. Az államforma törzsszövetség volt, két fejedelemmel, a kendével és a gyulával az élen. A magyarok szabadok voltak, szolgáik pedig a Kárpát-medencében élő, leigázott népek tagjai közül kerültek ki.

Árpád vezér és a honfoglaló magyarok Munkácsy Mihály festményén Forrás: Wikimedia Commons/Munkácsy Mihály

A szabadok közül a gazdagabbakat nevezték bőnek – innen ered a bőség szavunk. A szegényebbeket pedig ínnek –ebből származik az ínség kifejezésünk.

Árpád népe a Képes Krónikában. Forrás: Wikimedia Commons

A honfoglaló magyarok árpát, köles és búzát termesztettek, fő eledelük hús és tejtermékek voltak. Elsősorban lóhúst ettek, de marha és sertés is a terítékre kerülhetett. A lótejből készítették a kumiszt, emellett juh- és kecsketejet is ittak.