Bulcsú vezér valóban úgy itta a németek vérét, mint a bort?

Bulcsú katonai tehetségével messze kiemelkedett a társai közül. Ezenkívül harkaként járatos volt az ősmagyarok szokásjogában is.

Bulcsú harka

Bulcsú a honfoglaló vezér, Tas unokája volt

Bulcsú Tas vezér – a hét vezér egyikének – unokája, Kál fia volt. Kál nevét ma többek között Köveskál nevű településünk őrzi. Bulcsú faluja pedig Bucs volt a hagyomány szerint.

A híres magyar hadvezért Vérbulcsúként is emlegették.

Kézai Simon krónikájában azt írja e név eredetéről, hogy mivel Bulcsú nagyapját a németek megölték, bosszút esküdött, és e fogadalmát „vérszomjasan” végre is hajtotta.

Kézai történetét talán túlzásnak érezhetjük, aminek annyi a valóságalapja, hogy Bulcsú erős, bátor és eredményes hadvezér volt.

Kézai Simon krónikája Bulcsúról „A hetedik sereg vezérét pedig Vérbulcsúnak nevezték. Ez Zalában, a Balaton tava körűl szállott meg. Azért nevezték pedig Vérbulcsúnak, mert minthogy nagyatyját a krimhildi csatában a németek megölték, s ő ezt mint bizonyos tudta, bosszút akarván rajtok állani, sok németet nyárson süttetett, és a mint mondják olly kegyetlenséggel dühöngött ellenök, hogy némelyiknek vérét is úgy itta mint a bort.”

Bulcsú vezért megkeresztelik. Forrás: Wikimedia Commons

Bulcsú kiváló hadvezér és diplomata volt

924-től a hadjáratok egyik vezetője volt az édesapja mellett. Számos győztes csata fűződik a nevéhez, így többek között Madarász Henriket is térdre kényszerítette. Szállásterülete Somogy és Zala vármegyében volt.

Bulcsú alacsony, keménykötésű, fekete szemű és hajú férfi lehetett, mint a honfoglaló vezéreink.

Hadvezértársai közül eszével és kitűnő tárgyalóképességével is kitűnt.

Bulcsú felvette a keleti kereszténységet

Bulcsú Bizáncban megkeresztelkedett, Bíborbanszületett Konstantin császár lett a keresztapja. A magyar vezér hosszabb időt töltött a Bizánci Birodalomban, és komoly jártasságra tett szert a korabeli diplomáciában. A 948-as bizánci látogatásnak az volt az alapvető célja, hogy a magyarok és bizánciak békeszerződését meghosszabbítsák.

955-ben az Augsburg melletti Lech-mezején a kalandozó magyarok megsemmisítő vereséget szenvedtek I. Ottót német-római császártól. Itt lelte halálát Bulcsú vezér is.