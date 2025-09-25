A weben használatos @ jel valójában évezredekre visszanyúló sztori

Ha eltekintünk a pénznemek szimbólumaitól, kevés olyan karakter akad, amelyik ma nagyobb kulturális súllyal bírna, mint a @. A kukac az internet vezetékrendszerének egyik kulcsa, működteti a levelezésünket, egyetemesen jelöli a nevünket, minden nap használjuk.

Olyan, mintha kifejezetten modern jelenség lenne, holott a kunkori karakter kanyarulatai mögött több ezer éves történet rejlik: a kukac valójában a távoli múltba visszanyúló sztori.

Tajvanon a mi kukac @ jelünket „kis egérnek” hívják. Oroszul „kutya”, héberül „rétes”, hollandul pedig „majomfarok”.

Keith Houston, a Shady Characters: The Secret History of Punctuation című könyv szerzője teszi fel a kérdést: mit jelentett eredetileg? Egy biztos: kapcsolatban van a fazekassággal.

Az ókori görögök kedvelték az amforának nevezett agyagedényeket – magasak és formásak, két füllel és hosszú nyakkal. Bor, gabonafélék, olívaolaj és egyebek tárolására használták évszázadokon át a Földközi-tenger környékén és azon túl is. És idővel az amfora mértékegységgé vált.

„A kereskedőknek gyakran kellett azt közölniük, hogy »bizonyos mennyiségű amforát fogok eladni neked valamiből egy bizonyos áron«” – magyarázza Houston. És lassan elkezdtek inkább rövidítve egy hosszú farokkal ellátott „a”-t rajzolni, a többi betűt pedig egyszerűen elhagyták.

1536. május 4-én egy Francesco Lapi nevű kereskedő levelet írt Sevillából Rómába, és rögzítette, hogy egy boros amfórája körülbelül 70 vagy 80 dukátot ér, és az amfóra @ jelet használta. (Zölddel kiemelve a képen Lapi levelében.) Ez az első példa, amit a @ modern értelemben vett használatára találtak, de nem ez a szimbólum legrégebbi előfordulása.

Fotó: Shady Characters

Ugyanis egy 1375-ös bolgár kézirat lapjain – borítóképükön és az alábbi képen is középen – látható egy @ jel. Ennek úgy tűnik, nincs külön jelentése – talán csak egy díszítés lehet az „ámen” szó első betűjén?

Fotó: Vatikáni könyvtár

Évszázadokkal később az amforák kimentek a divatból, de a @ jel megmaradt, mivel a könyvelők és a különféle nyilvántartások vezetői ezzel jelölték, hogy mennyiért kelnek el a dolgok.