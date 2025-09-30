Tim Berners-Lee: „Miért adtam ingyen a világhálót?”

– 34 éves voltam, amikor először jutott eszembe a világháló, a World Wide Web ötlete. Minden alkalmat megragadtam, hogy beszéljek róla: felvetettem megbeszéléseken, táblán vázoltam mindenkinek, aki hajlandó volt meghallgatni, sőt, a hálót síbottal lerajzoltam a hóba egy barátomnak – mondja Sir Tim Berners-Lee.

– Egyre-másra petíciókat nyújtottam be az Európai Atomkutatási Szervezet (CERN) vezetőinek, ahol akkoriban dolgoztam. Ők ugyan eleinte „kissé különcnek” találták az ötletemet, de végül engedtek, és hagyták, hogy dolgozzak rajta. Megragadott a gondolat, hogy két, már létező számítógépes technológiát kombináljak: az internetet és a hipertextet, ami bármely dokumentumot „linkek” hozzáadásával tesz elérhetővé.

Tim Berners-Lee előad a 2019-es Campus Party Italia rendezvényen, Milánóban

Fotó: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images

Úgy hittem, ha a felhasználóknak ilyen egyszerű módot adunk az interneten való navigálásra, az globális szinten szabadjára engedi a kreativitást és az együttműködést. Mert ha bármit fel lehet rá tenni, akkor egy idő után rajta is lesz minden – vallja.

A világháló működésének kulcsa, hogy mindenki használhatja és használni is akarja.

Ennek a nehezen elérhető ideának az eléréséhez, vagyis hogy a világháló sikeres legyen, ingyenesnek kellett lennie. 1993-ban Berners-Lee rávette a CERN-nél dolgozó feletteseit, hogy a világháló szellemi tulajdonát tegyék közkinccsé, mindenki számára elérhetővé.

– Mára ez elromlott – mondja.

A mai internet már nem szabad, néhány nagy platform gyűjti a felhasználók személyes adatait, és eladja-megosztja azokat kereskedelmi brókerekkel és elnyomó kormányokkal. És mindenkin erőt vesznek a mentális egészségünkre negatívan ható közösségi média algoritmusok.

Ezek az algoritmusok azért láncolnak magukhoz felnőtteket és tinédzsereket, mert úgy optimalizálták, alakították ki őket, hogy a lehető leghosszabb ideig tartsák meg a figyelmüket. Kihasználják a jutalmazási köröket (kedvelések, kommentek), amelyek a dopamin felszabadulásán keresztül függőséget okoznak. A „félelem a kimaradástól” (FOMO) érzését pedig felerősítik, ami a felhasználókat folyamatosan visszatérésre készteti.

– A személyes adatok adásvétele teljesen összeegyeztethetetlen a szabad webről alkotott elképzelésemmel

– mondja Berners-Lee. Sok platformon az emberek már nem ügyfelek, hanem „termékek”. És még ha a felhasználói adatokat anonimizálják is, azokat harmadik feleknek árusítják, célzott tartalmakra és hirdetésekre használják fel, beleértve az erőszakra buzdító és félretájékoztatást terjesztő káros tartalmakat.