Rendkívüli

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

futballtörténetlopásNagy-BritanniaMúlt-kornyomozáskupa

Amikor ellopták az FA-kupát Birminghamben

Az FA-kupa az angol futball szimbóluma, de első trófeáját 1895-ben titokzatos módon ellopták Birminghamben. A serleget soha nem találták meg, és csak évtizedekkel később bukkant fel egy vallomás, amely fényt deríthetett volna a történetre.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 29. 13:32
A Notts County csapata az első FA-kupa-trófeával pózol 1894-ben, egy évvel azelőtt, hogy ellopták Fotó: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az FA-kupa első trófeájának története

Az FA-kupa a világ egyik legismertebb sporttrófeája. Minden szezonban milliók látják, amikor a döntő győztese a magasba emeli. Ám kevesen tudják, hogy az első serleget sosem láthatták újra: 130 évvel ezelőtt, egy szeptemberi éjszakán ellopták Birminghamben.

Az eredeti alapján 1896-ban elkészített második FA-kupa  Fotó: Wikimedia Commons

1895-ben az Aston Villa 1–0-ra legyőzte a West Bromwich Albiont a döntőben, és hazavitte a trófeát. A kupát a sheffieldi Martin, Hall & Co. készítette 20 fontért. 

A Nemzeti Futballmúzeum (NFA) szerint a serleget sokan csak „kis bádogbálványként” emlegették. 

Egy lelkes Villa-szurkoló, William Shillcock, aki cipő- és labdagyártással foglalkozott, kiállította a kupát birminghami üzlete kirakatában. A szurkolók napokig csodálhatták, de szeptember 11-én betörők vitték el az éjszaka közepén.

A trófea pótlása

A rendőrség 10 font jutalmat ajánlott fel, de a serleg sosem került elő. Az FA végül 25 fontra büntette a Villát, mert a kupa az ő felügyeletük alatt tűnt el. A póttrófeát a birminghami Vaughtons ezüstműves cég készítette. A vállalkozásnak már volt kapcsolata a klubbal: az alapító unokája, Howard Vaughton maga is FA-kupa-győztes volt az Aston Villával 1887-ben. Szerencsére a cég három évvel korábban gipszöntvényt készített a serlegről, így pontos másolatot tudtak előállítani.

V. György király átadja az FA-kupát 1914. áprilisában   Fotó: Wikimedia Commons

A birminghami trófeát egészen 1910-ig használták, amikor Lord Kinnaird FA-elnöknek adták át, és egy Bradfordban készült új serleg váltotta fel.

A birminghami vallomás

Az ellopott FA-kupa holléte sokáig rejtély maradt. Az 1950-es évek végén azonban egy idős birminghami férfi vallomást tett: állítása szerint két társával együtt vitte el a serleget. 

A trófeát beolvasztották, és hamis félkoronás érméket készítettek belőle. 

A férfi azt is elárulta, hogy a hamis pénz egy részét az Aston Villa egykori játékosa, Dennis Hodgetts kocsmájában költötte el. Hodgetts maga is kupagyőztes volt 1887-ben és 1895-ben.

Sohasem került elő az eredeti FA-kupa  Fotó: Wikimedia Commons

A vallomás azonban soha nem nyert bizonyítást. Az FA-kupa első serlegének sorsa így máig a futball egyik legizgalmasabb rejtélye maradt.

 További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.