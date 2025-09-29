Amikor ellopták az FA-kupát Birminghamben

Az FA-kupa első trófeájának története

Az FA-kupa a világ egyik legismertebb sporttrófeája. Minden szezonban milliók látják, amikor a döntő győztese a magasba emeli. Ám kevesen tudják, hogy az első serleget sosem láthatták újra: 130 évvel ezelőtt, egy szeptemberi éjszakán ellopták Birminghamben.

Az eredeti alapján 1896-ban elkészített második FA-kupa Fotó: Wikimedia Commons

1895-ben az Aston Villa 1–0-ra legyőzte a West Bromwich Albiont a döntőben, és hazavitte a trófeát. A kupát a sheffieldi Martin, Hall & Co. készítette 20 fontért.

A Nemzeti Futballmúzeum (NFA) szerint a serleget sokan csak „kis bádogbálványként” emlegették.

Egy lelkes Villa-szurkoló, William Shillcock, aki cipő- és labdagyártással foglalkozott, kiállította a kupát birminghami üzlete kirakatában. A szurkolók napokig csodálhatták, de szeptember 11-én betörők vitték el az éjszaka közepén.

A trófea pótlása

A rendőrség 10 font jutalmat ajánlott fel, de a serleg sosem került elő. Az FA végül 25 fontra büntette a Villát, mert a kupa az ő felügyeletük alatt tűnt el. A póttrófeát a birminghami Vaughtons ezüstműves cég készítette. A vállalkozásnak már volt kapcsolata a klubbal: az alapító unokája, Howard Vaughton maga is FA-kupa-győztes volt az Aston Villával 1887-ben. Szerencsére a cég három évvel korábban gipszöntvényt készített a serlegről, így pontos másolatot tudtak előállítani.

V. György király átadja az FA-kupát 1914. áprilisában Fotó: Wikimedia Commons

A birminghami trófeát egészen 1910-ig használták, amikor Lord Kinnaird FA-elnöknek adták át, és egy Bradfordban készült új serleg váltotta fel.

A birminghami vallomás

Az ellopott FA-kupa holléte sokáig rejtély maradt. Az 1950-es évek végén azonban egy idős birminghami férfi vallomást tett: állítása szerint két társával együtt vitte el a serleget.

A trófeát beolvasztották, és hamis félkoronás érméket készítettek belőle.

A férfi azt is elárulta, hogy a hamis pénz egy részét az Aston Villa egykori játékosa, Dennis Hodgetts kocsmájában költötte el. Hodgetts maga is kupagyőztes volt 1887-ben és 1895-ben.

Sohasem került elő az eredeti FA-kupa Fotó: Wikimedia Commons

A vallomás azonban soha nem nyert bizonyítást. Az FA-kupa első serlegének sorsa így máig a futball egyik legizgalmasabb rejtélye maradt.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.





