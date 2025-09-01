Találtak az orvosok egy gyógyszert, ami hatékonyabban előzi meg a szívrohamot és a stroke-ot az aszipirinnél

Több mint háromszázezer ember él koszorúér-betegséggel, ez a leggyakoribb szívbetegség-típus, ami ráadásul vezető halálozási ok világszerte. Általánosságban véve az ilyen betegségekre az orvosok aszpirin szedését javasolják, azonban most valami megváltozott – írja a The Guardian.
Történet ugyanis, hogy orvosok egy nemzetközi csapata olyan gyógyszerre bukkant, ami az aszpirinnél is hatékonyabban előzheti meg a szívrohamokat és a stroke-ot. Arra jutottak, hogy a klopidogrel vérhígító még az aszpirinnél is hatásosabb, ami világszerte változást hozhat a koszorúér-betegségek kezelésében. Az eredményeket alátámasztó adatokat a Lancet orvosi folyóiratban tették közzé.
A kutatásban csaknem 29 ezer koszorúér-betegségben szenvedő embert vizsgáltak, és arra jutottak, hogy a klopidogrel jobb volt az aszpirinnél a súlyos szív- és stroke-események megelőzésében.
Az eredmények a gyógyszer széles körű klinikai elterjedéséhez vezethetnek világszerte.
