Találtak az orvosok egy gyógyszert, ami hatékonyabban előzi meg a szívrohamot és a stroke-ot az aszipirinnél

Történet ugyanis, hogy orvosok egy nemzetközi csapata olyan gyógyszerre bukkant, ami az aszpirinnél is hatékonyabban előzheti meg a szívrohamokat és a stroke-ot. Arra jutottak, hogy a klopidogrel vérhígító még az aszpirinnél is hatásosabb, ami világszerte változást hozhat a koszorúér-betegségek kezelésében. Az eredményeket alátámasztó adatokat a Lancet orvosi folyóiratban tették közzé.

A kutatásban csaknem 29 ezer koszorúér-betegségben szenvedő embert vizsgáltak, és arra jutottak, hogy a klopidogrel jobb volt az aszpirinnél a súlyos szív- és stroke-események megelőzésében.