Táltosok és sámánok voltak az ősmagyar hitvilág kulcsfigurái

Az ősmagyarok hite szerint a táltosok tudtak kapcsolatot létesíteni a három világrész között, amelyben az ősmagyarok hittek. Az ősmagyar hitvilág szerint ugyanis háromosztatú volt a világ. A felsőben éltek az istenek, a középsőben az emberek, az alsó pedig az alvilág vagy a túlvilág volt.

Táltosok Forrás: László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról

Temetkezési szokásainkból is megismerhető az ősmagyar hitvilág

Ezt a három világrészt az égig érő fa kötötte össze, amely megmaradt a népmeséinkben is. Jó példa erre az égigérő paszuly, amikor a mesehősnek azon kellett felmásznia az égbe.

Az ősmagyarok hite szerint a halál után a test elvált a lélektől és vándorútra kelt. Át kellett kelnie hegyeken, völgyeken, folyókon, tavakon. A jó lélek az égbe, a rossz pedig az alvilágba került. Ez a misztikus utazás szintén fennmaradt többek között a Fehérlófia mesénkben. A honfoglalás kori magyar sírokba a halott lovát is eltemették.

Fehérlófia Forrás: Jankovics Marcell filmje

Úgy gondolták, hogy az elhunytnak erre szüksége lesz a másvilágon. Ugyanígy mellé temették a használati tárgyait is, ezek a régészeknek kiváló anyagot szolgáltatnak mindahhoz, hogy a honfoglalás kori magyar életmódot rekonstruálják.

A túlvilág és az e világ között az ősmagyarok szerint kapcsolat létezett.

Az ősmagyar hitvilágban mind jó, mind pedig ártó szellemek léteztek. Az ártókat például lánccsörgetéssel igyekeztek elűzni, jó szellemeknek a tündérek, rosszaknak pedig a démonok számítottak.

Hadúr, a főisten

Az egyik főistennek Hadúr számított, aki a tűz és a háború istene volt. Az ősmagyarok hite szerint a világ tetején élt, páncélt viselt, Arany Atyácska fia, a Napkirály és a Szélkirály testvére volt, és hosszú hajat hordott. Ő volt az is, aki leküldte Attila hun fejedelemnek Isten kardját, amely a kiválasztottságot jelképezte. A sámánok nemcsak az ősmagyaroknál, hanem a Belső-Ázsiában és Szibériában élő nomád népeknél is megtalálhatók.

A sámánok olyan kiválasztottak, akik gyógyító erővel bírnak. Többek között Reguly Antal, Diószegi Vilmos, Hoppál Mihály utazott el Belső-Ázsiába, hogy a sámánok szertartásairól leírásokat, később filmfelvételeket készítsenek.