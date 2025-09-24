Íme, 10 ember, akit a világon a legtöbben követnek

A világszerte több milliárd felhasználóval rendelkező Instagram vitathatatlanul a legnépszerűbb fotómegosztó: érdekes, ki az a tíz ember, akit a világon a legtöbben követnek.

A posztok, rövidfilmek és 24 órát pörgő történetek megosztásának lehetőségével az Instagram lehetővé teszi bárkinek, hogy megossza életének érdekes és érdektelen részleteit. A platform legnépszerűbb fiókjai elsősorban hírességekéi: láthatóan sokan vágynak látni mindennapi eseményeket az ő miénktől annyira eltérő életükben.

Íme a 10 legtöbb rajongóval rendelkező ember az Instagramon a Social Blade szerint: influenszerenként százmilliók, összeadva 4 milliárdnál is több ember, a Föld teljes népességének a fele követi őket.

1. Cristiano Ronaldo – 665 millió követő

Az Instagrammon a legtöbb követője a portugál labdarúgónak, Cristiano Ronaldonak van. Jelen sorok írásakor Ronaldo óriási, 665 milliós követőtáborral rendelkezik. Nem meglepő módon posztjai többnyire a futballról és jelenlegi csapatáról szólnak. Ronaldo tartja a rekordot a legtöbb lájkot kapott Instagram-hozzászólásért is, amikor köszöntötte Kylian Mbappét a Real Madridnál.

2. Lionel Messi – 506 millió követő

Megint egy focista: a második legnézettebb fiók az Inter Miami CF játékosáé, Lionel Messié. Nála szintén főként focival kapcsolatos tartalmak vannak, bepillantást engedve pályán belüli és kívüli életébe. Legnépszerűbb posztja egy fotósorozat, amelyen Argentína 2022-es FIFA-világbajnoki győzelmét ünnepli.

3. Selena Gomez – 418 millió követő

A listán a színésznő, zenész és a Rare Beauty kozmetikai márka alapítója, Selena Gomez következik. Megosztja karrierjének legfontosabb pillanatait, a Rare Beauty promócióit, és bepillantást enged mindennapi életébe.

4. Kylie – 392 millió követő

A lista következő helyéért holtverseny alakult ki a Jenner-Kardashian klán első szereplője, Kylie és Dwayne Johnson között. Kylie posztjai rendszeresen betekintést nyújtanak kozmetikai birodalmába, családi életébe és mutogatja két gyermekét. Lájk-rekorder is volt az Instán újszülött lányáról, Stormiról készült fotójával. Később azonban elnyerte tőle az első helyet egy tojásról készült poszt (igen, az alábbi tojásról...).