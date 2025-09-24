Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

KardashianJustin BieberkövetőtáborkövetőSelena GomezKylieInstagramközösségi médiaposzt

Íme, 10 ember, akit a világon a legtöbben követnek

Összesen 4 milliárd Instagram-feliratkozottjuk még akkor is döbbenetes szám, ha figyelembe vesszük, hogy sokan követnek egyszerre több személyt.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 14:58
Forrás: Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világszerte több milliárd felhasználóval rendelkező Instagram vitathatatlanul a legnépszerűbb fotómegosztó: érdekes, ki az a tíz ember, akit a világon a legtöbben követnek.

A posztok, rövidfilmek és 24 órát pörgő történetek megosztásának lehetőségével az Instagram lehetővé teszi bárkinek, hogy megossza életének érdekes és érdektelen részleteit. A platform legnépszerűbb fiókjai elsősorban hírességekéi: láthatóan sokan vágynak látni mindennapi eseményeket az ő miénktől annyira eltérő életükben.

Íme a 10 legtöbb rajongóval rendelkező ember az Instagramon a Social Blade szerint: influenszerenként százmilliók, összeadva 4 milliárdnál is több ember, a Föld teljes népességének a fele követi őket.

1. Cristiano Ronaldo – 665 millió követő

Az Instagrammon a legtöbb követője a portugál labdarúgónak, Cristiano Ronaldonak van. Jelen sorok írásakor Ronaldo óriási, 665 milliós követőtáborral rendelkezik. Nem meglepő módon posztjai többnyire a futballról és jelenlegi csapatáról szólnak. Ronaldo tartja a rekordot a legtöbb lájkot kapott Instagram-hozzászólásért is, amikor köszöntötte Kylian Mbappét a Real Madridnál.

2. Lionel Messi – 506 millió követő

Megint egy focista: a második legnézettebb fiók az Inter Miami CF játékosáé, Lionel Messié. Nála szintén főként focival kapcsolatos tartalmak vannak, bepillantást engedve pályán belüli és kívüli életébe. Legnépszerűbb posztja egy fotósorozat, amelyen Argentína 2022-es FIFA-világbajnoki győzelmét ünnepli.

3. Selena Gomez – 418 millió követő

A listán a színésznő, zenész és a Rare Beauty kozmetikai márka alapítója, Selena Gomez következik. Megosztja karrierjének legfontosabb pillanatait, a Rare Beauty promócióit, és bepillantást enged mindennapi életébe.

4. Kylie – 392 millió követő

A lista következő helyéért holtverseny alakult ki a Jenner-Kardashian klán első szereplője, Kylie és Dwayne Johnson között. Kylie posztjai rendszeresen betekintést nyújtanak kozmetikai birodalmába, családi életébe és mutogatja két gyermekét. Lájk-rekorder is volt az Instán újszülött lányáról, Stormiról készült fotójával. Később azonban elnyerte tőle az első helyet egy tojásról készült poszt (igen, az alábbi tojásról...).

5. Dwayne Johnson – 392 millió követő

Ha motivációra van szükség, Dwayne Johnson, azaz The Rock Instagramja az igazi. Johnson követői rendszeresen betekintést kapnak fitneszprogramjába, filmes projektjeibe és persze az úgynevezett magánéletébe. Edzésvideókat oszt meg, amelyeket otthon is bárki kipróbálhat, aki elég bátornak érzi magát hozzá.

6. Ariana Grande – 373 millió követő

A Wicked legújabb sztárja a 6. helyezett. Ariana Grande énekesnő és színésznő követőinek számát tovább lendítette a Wicked nemrégiben bemutatott része: az Oscar-díjra jelölt színésznő kulisszák mögötti képeket osztott meg kollégájával, Cynthia Erivóval.

7. Kim Kardashian – 355 millió követő

Kim Kardashian Instagram-fiókja pont olyan, mint ő maga. Leginkább alakformáló Skims márkájába, családi életébe és különféle együttműködéseibe nyújt bepillantást. A divat a legerősebb téma a posztjaiban.

8. Beyoncé – 309 millió követő

Egy másik zenész, Beyoncé a nyolcadik. Legújabb albuma, a sikeres Cowboy Carter újabb rajongókat vonzott Instagram-fiókjába. Bejegyzéseiben ott villog legújabb Levi's-partnersége, az új parfüm, és persze a díjátadó.

9. Khloé Kardashian – 301 millió követő

Kardashianból soha nem elég: a kilencedik helyen Khloé Kardashian áll. Fiókja újabb betekintés a Kardashian-Jenner klánba, elsősorban a családját tolja nyilvánosságra.

10. Justin Bieber – 293 millió követő

Justin Bieber a tizedik az Instagramon a legtöbb követővel rendelkezők szuperlistáján. Nemrégiben lepte meg rajongóit új albumával, a Swag II-vel.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.