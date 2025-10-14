A Firenzei szörny rejtélye – Olaszország legsötétebb bűnügye

A Firenzei szörny mítosza

Az Olaszországot több évtizeden át megrázó Firenzei szörny néven ismert sorozatgyilkos hét fiatal pár életét oltotta ki. Az áldozatok legtöbbje elhagyatott helyeken parkoló autókban lelte halálát. Egyes kutatók szerint akár nyolc pár, sőt további tizenhat ember is az ügyhöz köthető.

A feltételezett elkövetőről készített fantomkép Fotó: Wikimedia Commons

A gyanúsítottak száma szinte vetekedett az áldozatokéval. A korai nyomozásokban szardíniai szálra is gyanakodtak – ez volt a híres pista sarda –, amely a Vinci testvérekhez vezetett, akiket a hatóságok egy 1968-as kettős gyilkossággal is kapcsolatba hoztak.

Az első vérnyomok: Sagginale és a szardíniai kapcsolat

A tényleges gyilkosságsorozat 1974-ben kezdődött, amikor a Firenzétől északkeletre fekvő Sagginale közelében egy autóban csókolózó párt brutálisan meggyilkoltak. A nő testét 97 késszúrás érte, ami szexuális indíttatásra és rituális elkövetésre utalt. Az 1980-as évek elejétől a szörny újra és újra lecsapott: 1981-ben kétszer, majd 1982-ben, 1983-ban, 1984-ben és 1985-ben is. Az összes gyilkossághoz ugyanazt a Beretta .22-es pisztolyt és H-sorozatú lőszert használtak. Az áldozatokat először lelőtték, majd sebészi pontossággal megcsonkították.

A firenzei szörny áldozatai a gyilkosságok helyszíneit ábrázoló térképen Fotó: Francesco Amicone

A gyilkosságok mintázata szinte rituális volt. A férfit mindig előbb ölték meg, majd a nőket megcsonkították, gyakran szexuális szerveiket eltávolították. Egy alkalommal a nyomozócsoport női tagjához postán juttatták el egy áldozat mellének darabját. A legtöbb eset Firenze környékén, különösen San Casciano városának közelében történt.

A múltba vezető nyom: 1968 és a Beretta-pisztoly

1982-ben egy névtelen bejelentés új fordulatot hozott. A nyomozók rájöttek, hogy a Firenzei szörny által használt Beretta fegyver megegyezett egy 1968-as gyilkosságban használt pisztollyal. Akkor Barbara Loccit és szeretőjét, Antonio Lo Biancót ölték meg, miközben Locci fia a hátsó ülésen aludt.

Bűnügyi helyszínelők az egyik gyilkosság tetthelyén Fotó: CBS News

A bűntettért Locci férjét, Stefano Melét ítélték el, aki azonban mindig azt állította, hogy szardíniai bűntársai is részt vettek a gyilkosságban. A gyanú három Vinci testvérre terelődött – mindhárman kapcsolatban álltak Loccival. Egyikük, Salvatore Vinci, különösen befolyásos figura volt, aki uralta és kizsákmányolta a nőt. Salvatore Vincit 1985-ben felmentették felesége korábbi megölésének vádja alól, majd nyomtalanul eltűnt.