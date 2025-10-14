firenzeáldozatrejtélynyomozásbűnügysorozatgyilkos

A Firenzei szörny rejtélye – Olaszország legsötétebb bűnügye

A Firenzei szörny ügye az olasz kriminalisztika egyik legrejtélyesebb fejezete. Több mint egy tucat brutális gyilkosság, eltűnő bizonyítékok, téves nyomozások és megosztó ítéletek jellemzik a történetet. Minden új gyanúsított újabb kérdéseket vetett fel – s máig nem tudni, ki volt valójában a „szörny”.

2025. 10. 14.
A Firenzei szörny kiléte ma is rejtély Fotó: Netflix
A Firenzei szörny mítosza

Az Olaszországot több évtizeden át megrázó Firenzei szörny néven ismert sorozatgyilkos hét fiatal pár életét oltotta ki. Az áldozatok legtöbbje elhagyatott helyeken parkoló autókban lelte halálát. Egyes kutatók szerint akár nyolc pár, sőt további tizenhat ember is az ügyhöz köthető.

A feltételezett elkövetőről készített fantomkép     Fotó: Wikimedia Commons

A gyanúsítottak száma szinte vetekedett az áldozatokéval. A korai nyomozásokban szardíniai szálra is gyanakodtak – ez volt a híres pista sarda –, amely a Vinci testvérekhez vezetett, akiket a hatóságok egy 1968-as kettős gyilkossággal is kapcsolatba hoztak.

Az első vérnyomok: Sagginale és a szardíniai kapcsolat

A tényleges gyilkosságsorozat 1974-ben kezdődött, amikor a Firenzétől északkeletre fekvő Sagginale közelében egy autóban csókolózó párt brutálisan meggyilkoltak. A nő testét 97 késszúrás érte, ami szexuális indíttatásra és rituális elkövetésre utalt. Az 1980-as évek elejétől a szörny újra és újra lecsapott: 1981-ben kétszer, majd 1982-ben, 1983-ban, 1984-ben és 1985-ben is. Az összes gyilkossághoz ugyanazt a Beretta .22-es pisztolyt és H-sorozatú lőszert használtak. Az áldozatokat először lelőtték, majd sebészi pontossággal megcsonkították.

A firenzei szörny áldozatai a gyilkosságok helyszíneit ábrázoló térképen  Fotó: Francesco Amicone

A gyilkosságok mintázata szinte rituális volt. A férfit mindig előbb ölték meg, majd a nőket megcsonkították, gyakran szexuális szerveiket eltávolították. Egy alkalommal a nyomozócsoport női tagjához postán juttatták el egy áldozat mellének darabját. A legtöbb eset Firenze környékén, különösen San Casciano városának közelében történt.

A múltba vezető nyom: 1968 és a Beretta-pisztoly

1982-ben egy névtelen bejelentés új fordulatot hozott. A nyomozók rájöttek, hogy a Firenzei szörny által használt Beretta fegyver megegyezett egy 1968-as gyilkosságban használt pisztollyal. Akkor Barbara Loccit és szeretőjét, Antonio Lo Biancót ölték meg, miközben Locci fia a hátsó ülésen aludt.

Bűnügyi helyszínelők az egyik gyilkosság tetthelyén  Fotó: CBS News

A bűntettért Locci férjét, Stefano Melét ítélték el, aki azonban mindig azt állította, hogy szardíniai bűntársai is részt vettek a gyilkosságban. A gyanú három Vinci testvérre terelődött – mindhárman kapcsolatban álltak Loccival. Egyikük, Salvatore Vinci, különösen befolyásos figura volt, aki uralta és kizsákmányolta a nőt. Salvatore Vincit 1985-ben felmentették felesége korábbi megölésének vádja alól, majd nyomtalanul eltűnt.

Zavaros nyomozások és ellentmondásos ítéletek

Az évek során számos gyanúsítottat állítottak bíróság elé. Pietro Paccianit először elítélték, majd felmentették. Két társát, Mario Vannit és Giancarlo Lottit azonban életfogytiglanra, illetve 28 évre ítélték az 1981 és 1985 közötti gyilkosságokért. 

Két áldozat a sok közül: S Baldi és S. Cambi  Fotó: Wikimedia Commons

A nyomozások vezetője, Michele Giuttari szerint a pista sarda szál elengedése szándékos elterelés volt, mintha valaki el akarná terelni a figyelmet a valódi bűnösökről. Úgy vélte, a gyilkosságok mögött egy magasabb rendű, szervezett erő állt. Pacciani gyanúsan hirtelen meggazdagodott, ezért Giuttari feltételezte, hogy a testrészeket megrendelésre, sátáni rituálékhoz válogatták ki. A nyomozás során kapcsolatot találtak a prostitúció, az okkult körök és Salvatore Indovino szicíliai „guru” orgiasztikus rítusai között, amelyeket San Cascianóban tartottak.

Újabb elméletek és a Firenzei szörny árnyéka

Giuliano Mignini perugiai ügyész új nyomokat tárt fel. Több tanú beszélt egy „orvosról”, aki részt vehetett a gyilkosságokban. Mignini egy Francesco Narducci nevű nőgyógyász halálát vizsgálta, akit 1985-ben a Trasimeno-tóból emeltek ki. Az eset körülményei gyanúsak voltak, boncolás nem történt, a holttestet később exhumálták – az ügyész szerint az orvost valójában meggyilkolták.

A gyilkos rendszerint álló gépkocsiban lévő párokkal végzett  Fotó: Netflix

Az ügyet további gyilkosságok és rejtélyes halálesetek kísérték. 1982-ben Elisabetta Ciabanit, az egyik áldozat barátnőjét kibelezve találták meg. Francesco Vinci 1993-ban égett halálra autójában, néhány nappal később pedig egy ismerősét, Milva Malatestát és hároméves fiát gyilkolták meg hasonló módon. A Malatesta család tagjai Narducci családjának gyárában dolgoztak, ami tovább növelte a gyanút, hogy a gyilkosságok összefüggnek.

Szörny vagy szörnyek? – A végső kérdés

Mára egyre többen vélik úgy, hogy a Firenzei szörny nem egyetlen ember, hanem egy egész hálózat volt. Az elkövetések módszere, a fegyverazonosság és a rituális elemek szervezettségre utalnak. A gyilkosságokat talán figyelték, a testrészeket pedig továbbadták – mintha egy titkos megbízó irányította volna az egészet. 

A történet az évtizedek alatt nemcsak bűnügyi, hanem társadalmi és pszichológiai jelenséggé vált. 

A nyomozók, újságírók és amatőr kutatók – a „szörnyológusok” – gyakran maguk is a megszállottság határára sodródtak. Egyesek sátánizmusról, mások szabadkőműves rítusokról beszéltek, s a hatóságok közti rivalizálás tovább bonyolította a képet.A Firenzei szörny ügye így ma is Olaszország egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye. Az igazság, ahogy Gianluca Monastra írta: „olyan történet, amelyben minden igaznak tűnhet – ahogy az ellenkezője is.”

 További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

