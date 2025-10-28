Géza fejedelem vérszomjas volt?- Szent István apja kezdte az államalapítást

Géza édesanyja besenyő vagy kabar származású volt. Géza az erdélyi Gyula leányát, Saroltot vette feleségül, aki gyönyörűséges, erős akaratú nő volt.

Géza fejedelem térítő papokkal.

Géza térítő papokat kért I. Ottótól

Szent István fiukon kívül biztos, hogy négy leánygyermekük is született (egyikük Aba Sámuel, másikuk Orseoló Ottó velencei dózse felesége lett.) Miután Gézát fejedelemmé választották, rögtön munkához látott: követeket menesztett I. Ottóhoz Quedlingburgba, hogy küldjön térítő papokat Magyarországra. Ottó ezt meg is tette, német papok és lovagok érkeztek hazánkba.

Géza jó példával járt elöl, ő maga is megtért.

Gézát és testvérét is Sankt Gallen-i Brunó keresztelte meg.

Géza hasonló volt a frank Klodvighoz

Géza olyan volt a magyaroknak, mint Klodvig fejedelem a frankoknak: ott ő volt az, aki megtérítette a pogány törzseket és törzsszövetséggé kovácsolta őket.

Géza felismerte, hogy a magyarságnak csak akkor van jövője a Kárpát-medencében, ha keresztény állammá válik.

A kalandozások kudarca, a 955-ös augsburgi vereség után ez volt a legjobb és leginkább előremutató döntés, mert bebizonyosodott, hogy a zsákmányoló, kalandozó életmódot már nem lehet tovább folytatni.

Fiának, Szent Istvánnak a nagyobbik legendájában is az olvasható, hogy a szíve mélyén Géza megmaradt pogánynak, csak színleg, szükségszerűségből tért meg.

Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, aki ámbár belesüppedt a pogány életmódba, mégis a lelki kegyelem fényének közeledtére figyelmesen kezdett tárgyalni a körös-körül fekvő valamennyi szomszédos tartománnyal a békéről, amelyet korábban sohasem kedvelt; felhatalmazta a papokat és a szerzeteseket, hogy elébe járuljanak, szíves örömest hallgatta meg őket, kedvet lelvén abban, hogy az igaz hitnek keble kertjébe vetett magja kicsírázik. […] háza népével együtt hitt és megkeresztelkedett, megfogadván, hogy minden uralma alá vetett alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja.

Gézát 500 magyar előkelővel együtt Szent Gallen-i Brunó püspök keresztelte meg. Bruno térítői ünnepélyes menetben, imádkozva és énekelve, a keresztet és Krisztus képét maguk előtt hordozva érkeztek a magyarokhoz, mondanivalójukat pedig tolmács közvetítette. Miután Brunó hazatért, megírták a magyarok 926-os kalandozásának történetét, a Sankt Gallen-i kalandot.