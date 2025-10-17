Robot Phonerobotikamobilokostelefonmesterséges intelligenciaHonor

Jövőre itt a Honor Robot Phone – újragondolhatjuk a mobilozást

Telefonunk körülnézhet, visszabeszélhet, sőt, érzelmeket is mutathat mesterséges intelligencia és robotika segítségével.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 17. 14:55
Honor Robot Phone Forrás: Honor
A Honor telefongyártó az idei Magic8 és Magic Pro bemutatójának végén valami egészen szokatlant mutatott be. Hivatalosan bejelentették a Honor Robot Phone-t, amit teljes egészében majd a barcelonai MWC-n lepleznek le jövő év március elején.

A robottelefon a mesterséges intelligenciát, a robotikát és a mobildizájnt ötvözi egyetlen készülékbe, a Honor fogalmazása szerint „újraértelmezi a jövő ember-gép interakcióját és együttélését”. És tényleg, meg kell nézni az alábbi beharangozó videót:

mintha egy sci-fi filmből tünne elő a hagyományosnak látszó mobilból előhajló, nevetgélő, parancsra és magától is ide-oda forduló kamerával.

A Robot Phone nem fokozatos fejlesztés eredménye és nem is egyszerűen egy új modell. A Honor állítja, hogy teljesen új eszközkategóriát képvisel, ami „a mesterséges intelligencia innovációjának élvonalába helyezi”.

Érzelmi társnak nevezik, mert érzékel, alkalmazkodik és önállóan fejlődik, mint egy rendes robot, szeretettel, örömmel és bölcsességgel gazdagítva felhasználói életét.

A fenti CGI videóban a telefon legérdekesebb része a gimbalra szerelt kamerája, ami hátulról emelkedik előre. Képükön kabátzsebből nézelődik kifelé.

Fotó: Honor

Motoros karja (nyaka?) lehetővé teszi szabad mozgását, szinte bármilyen szögből készíthet fényképeket vagy videókat. A kamera még körül is tud nézni, azt a benyomást keltve, hogy tudatában van környezetének.

Hangeffektusokkal reagál, afféle „ííí, ohhhh, bíp és kúú” keverékével, olyan kedves jópofasággal, hogy azt hihetnénk, egyenesen a Star Wars valamelyik epizódjából bújt elő.

Szelfikameraként meg például nem egyszerűen csak jó fotót készít tulajdonosáról, hanem mesterséges intelligenciával dolgozva, pillanatok alatt át is öltözteti másik ruhába:

Fikció és funkció között

Nem ez az első kínai szórakoztatóelektronikai termék, ami felforgat egy évtizedek óta létező hardverdizájnt a mesterséges intelligencia integrálása érdekében. Az év elején a pekingi Roborock kezdte forgalmazni az MI-érzékelőkkel szerelt robotporszívót, ami felülről kihajtható karjával akár képes eltávolítani az akadályokat is.

A látványos és barátságos kivitel alatt a Robot Phone valójában az emberek és a mesterséges intelligencia közötti interakciót kezdi hétköznapivá tenni. A kütyü kiterjesztheti a vizuális keresési funkciókat, amelyeket már láthatunk például a Meta itt bemutatott Ray-Ban okosszemüvegében.

Azzal, hogy ilyen fizikai formát ad a mesterséges intelligenciának, a Honor egyúttal a digitális asszisztenseket is próbálja elfogadhatóvá tenni. Így, első látásra nagy ötletnek tűnik, hogy az elrettentő robotszerűség helyett a telefonnak bájosan butuska „személyiséget” adnak, ami megkönnyítheti az emberek számára a vele való beszélgetést.

Ha ez a kütyü tényleg valóra válik

Ez a robotmobil bizonyára része a Honor azon tervének, hogy a következő öt évben 10 milliárd dollárt költsön mobilgyártóból MI-eszközökkel foglalkozó vállalattá alakulására.

Ha a készülék látványos ígéretei teljesülnek jövő márciusban, a Robot Phone lehet az egyik első olyan készülék, amely az MI-t és a robotikát hétköznapi módon egyesíti.

Addig marad a kérdés: vajon készen állunk arra, hogy a telefonunk ne csak figyeljen, hanem vissza is nézzen ránk?

