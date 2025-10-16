LES-1: döbbenetes módon éledt fel a több mint fél évszázada eltűnt zombi-műhold

A LES-1 egy olyan elnémult, az irányítók szeme elől eltűnt 60 éves amerikai műhold ami váratlan módon és rejtélyes okból hirtelen életre kelt a szakemberek legnagyobb megdöbbenésére.

A LES-1 katonai kommunikációs műholdat 1965-ben állították Föld körüli pályára Fotó: NASA / Wikimedia Commons

A LES-1 egy katonai műholdas kommunikációs program részeként jutott ki a világűrbe

A LES-1, ami 1965. február 11-én Cape Canaveral űrkikötőjéből emelkedett a magasba, az eredetileg eltervezettekhez képest csak néhány célkitűzését teljesítette. „Nyilvánvalóan egy áramkör hibás bekötése miatt a műhold soha nem hagyta el a körpályát, és 1967-ben beszüntette az adását. A LES-2, a LES-1 ikertestvére, sokkal jobban teljesített; 1965. május 6-án érte el a tervezett végső pályáját”-írta az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA. „A Lincoln Laboratórium űrkommunikációs programja a West Ford projekt után 1963-ban indult a katonai űrkommunikációs rendszerek kiépítésének projektjeként.

A LES-1 indítása 1965. február 11-én Fotó: Wikimedia Commons

A program kezdeti célja egy LES és egy LET [Lincoln Kísérleti Terminál] megépítése, Föld körüli pályára állítása és telepítése volt, amelyek közös rendszerként működtek volna együtt a gyakorlati katonai műholdas kommunikáció kiépítésében” – magyarázza a NASA Történeti Irodája a vegyes sikereket aratott 1960-as évekbeli projektről.

Kísérteties jeleket küldve ébredt fel több évtizedes Csipkerózsika-álmából

Az LES-1, amely 1967-től már nem küldött jeleket, közel fél évszázadon át halott műholdként keringett tovább az orbitális pályáján, a Föld körül folyamatosan gyarapodó űrszemét részeként. 2013-ban azonban megdöbbentő felfedezés történt: egy cornwalli (Egyesült Királyság) rádióamatőr csillagász olyan jelet fogott, ami csakis a LES-1 zombi-műholdtól származhatott.

A műholdak többsége az idő múltával űrszemétté válik, majd megsemmisül Fotó: Universe Space Tech

Azokat a Föld körül keringő működésképtelenné vált, vagyis halott mesterséges égitesteket nevezik zombi-műholdaknak, amelyek néha rejtélyes módon hosszabb-rövidebb időre ismét aktívvá válnak.

Phil Williams, a zombivá lett LES-1 felfedezője szerint a műholdról érkező jel négy másodperces ciklusokban halványult és erősödött. A brit rádióamatőr csillagász ezt a rendkívül furcsa jelerősség ingadozást annak tulajdonította, hogy az LES-1 négy másodpercenként a fejére borult, és ekkor blokkolódtak a napelemei. „Ez különösen kísérteties hangzást ad a sugárzott jeleknek, mivel a napelemekből érkező feszültség ingadozik” – mondta Phil Williams még 2013-ban, nem sokkal a zombi-műhold életre kelésének felfedezése után.