Minél okosabb valaki, annál kevésbé erkölcsös?

Két független tanulmány is erre a következtetésre jutott. Megkérdőjelezik a közhiedelmet, miszerint is az okosabb emberek egyúttal erősebb vagy „felvilágosultabb” erkölcsi értékeket vallanak.

Bár gyakran feltételezzük, hogy okosabb emberek etikusabbak vagy erkölcsileg fejlettebbek, már korábbi kutatások is ellentmondásos eredményeket hoztak. Egyes tanulmányok a magasabb intelligenciát liberális értékekhez, például együttérzéshez és méltányossághoz kötötték, más kutatások pedig úgy találták, okosabb egyének kevésbé valószínűen támogatják a hűségen, hagyományokon vagy tisztaságon alapuló erkölcsi elveket.

Michael Zakharin és Timothy C. Bates, az Egyesült Királyság Edinburgh-i Egyetemének kutatói két tanulmányt közöltek. Reprezentatív mintán végzett munkájuk célja e kapcsolat tisztázása volt az erkölcsi alapok továbbfejlesztett mérésével és egy jól bevált, kognitív képességeket vizsgáló teszttel.

Intelligencia kontra erkölcs

Kutatásuk az erkölcsi alapok elméleteként ismert Moral Foundations Questionnaire 2-ből indul ki, mely szerint az emberek erkölcsi ítéleteit hat intuitív „alap” vezérli. Ezek közé tartozik két „individualizáló” alap – a gondoskodás (care) és az egyenlőség (equality) –, ami az egyének védelmére és a méltányosságra összpontosít.

A másik négyet – arányosság (proportionality), lojalitás (loyalty), tekintély (authority) és tisztaság (purity) – „kötelező” alapoknak nevezik, mivel a társadalmi kohéziót, a hierarchiát és a közös értékeket támogatják. Innen nézve, az emberek morálisan abban különböznek, hogy mennyire erősen támogatják ezeket az alapokat. Például a liberálisok általában magasabb pontszámot érnek el az individualizáló alapokon, míg a konzervatívok mind a hatban, különösen a kötelező érvényűekben magasabb pontszámot érnek el. Az elmélet azt sugallja, hogy ezek a különbségek mélyen gyökerező erkölcsi intuíciókat tükröznek.

Annak tesztelésére, hogy az intelligencia összefügg-e a felsorolt erkölcsi intuíciókkal, két kutatást végeztek. Az elsőben 802 résztvevőt toboroztak az Egyesült Királyságból egy online platformon keresztül. Körülbelül két héttel később ezek közül a résztvevők közül 463 töltött ki egy sor kognitív tesztet, amelyek a verbális gondolkodást, a numerikus mintázatfelismerést és az absztrakt gondolkodást mérték. Ezek a tesztek mind a specifikus képességeket, mind az általános intelligenciát értékelték.