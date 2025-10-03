Fémdetektorok az őstörténet-kutatás szolgálatában- Szkíták a Kárpát-medencében

A szkíták sztyeppei népek voltak eredetileg, ez azért fontos, mert jelenlétük a Kárpát-medencében azt igazolja, hogy már a népvándorlás korában is e terület része volt a sztyeppei kultúrkörnek.

Szkíták a Kárpát-medencében

"Emlékezzünk régiekről, Szkítiából jöttekről"

A középkorban a magyarok a szkítákat is elődeiknek tartották. Csáti Demeter 1526-ban „Ének Pannónia megvételéről” című költeményében ezt a hagyományt erősítette meg.

Emlékezzünk régiekről, Még Szkítiából kijöttekről, Magyaroknak eleikről, És azoknak vitézségekről. Szkítiából kiindulának, Hogy ez földre kijövének, Istentől is kísérettetének, Erdélységben letelepedének. Az egyek kezettek jelesb vala, Kinek neve Árpád vala, Mindeniknél gazdagabb vala, Azért köztek főkapitány vala.

Félelmetes, erős lovas nép volt a szkíta

A szkíták iráni eredetű lovas-nomád nép voltak, akik a Kárpát-medencében a Kr. e. 6. században jelentek meg és a Kr. e. 4. századig a Kárpát-medence a szkíta nagyfejedelemség része volt.

Szkíta aranyszarvas. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Kiemelkedőnek számítottak harcosaik az íjászatban. Temetkezési helyeik a kurgánok voltak. A szkíták félelmetes, erős lovas népek voltak, már a történetírás atyja, Hérodotosz is írt róluk.

Hérodotosz a szkítákról „A szkíták keményen bírtak minden fáradalmat, testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak.Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára,ha sérelem esett rajtuk.. A világon egyetlen nemzet sem merte a lábát tenni az ő földjükre. A szittya kemény volt a harcban és gyors a lovakon, a fején sisakot hordott, az íjjal nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül akármelyik."

A szkíták önmagukat a szarvas népének nevezték. Kiemelkedőek voltak az állattartásban, különösen a lovakkal való bánásmódban. Ők találták fel az oldalpálcás vas zablát, a bőr nyerget, a bőrszíjból készített kengyelt, a díszes lószerszámot és az összetett íjat. Ahogy azt Szabó Gábor régész kiemelte, a szkíták szerepelnek a Bibliában, Jeremiás könyvében is: