  • Magyar Nemzet
  • Tudomány
  • Fémdetektorok az őstörténet-kutatás szolgálatában- Szkíták a Kárpát-medencében
Hérodotoszcsodaszarvasrégészeti kutatásSzkítaaranyszarvasKárpát-medenceharcosrégészetvasbirodalom

Fémdetektorok az őstörténet-kutatás szolgálatában- Szkíták a Kárpát-medencében

A szkíták a népvándorlás korában éltek a Kárpát-medencében. A szkíták leghíresebb sírlelete az az aranyszarvas, amelyet Tápiószentmártonban találtak. Szintén jelentős régészeti lelet a Zöldhalompusztán feltárt fejedelmi sír is.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 03. 15:16
Szkíták a Kárpát-medencében
Szkíták a Kárpát-medencében
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szkíták sztyeppei népek voltak eredetileg, ez azért fontos, mert jelenlétük a Kárpát-medencében azt igazolja, hogy már a népvándorlás korában is e terület része volt a sztyeppei kultúrkörnek. 

Szkíták a Kárpát-medencében
Szkíták a Kárpát-medencében

"Emlékezzünk régiekről, Szkítiából jöttekről"

A középkorban a magyarok a szkítákat is elődeiknek tartották. Csáti Demeter 1526-ban „Ének Pannónia megvételéről” című költeményében ezt a hagyományt erősítette meg.

Emlékezzünk régiekről, Még Szkítiából kijöttekről, Magyaroknak eleikről, És azoknak vitézségekről. Szkítiából kiindulának, Hogy ez földre kijövének, Istentől is kísérettetének, Erdélységben letelepedének. Az egyek kezettek jelesb vala, Kinek neve Árpád vala, Mindeniknél gazdagabb vala, Azért köztek főkapitány vala. 

Félelmetes, erős lovas nép volt a szkíta

A szkíták iráni eredetű lovas-nomád nép voltak, akik a Kárpát-medencében a Kr. e. 6. században jelentek meg és a Kr. e. 4. századig a Kárpát-medence a szkíta nagyfejedelemség része volt.

Szkíta aranyszarvas. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum
Szkíta aranyszarvas. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

 Kiemelkedőnek számítottak harcosaik az íjászatban. Temetkezési helyeik a kurgánok voltak. A szkíták félelmetes, erős lovas népek voltak, már a történetírás atyja, Hérodotosz is írt róluk.

Hérodotosz a szkítákról

„A szkíták keményen bírtak minden fáradalmat, testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak.Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára,ha sérelem esett rajtuk.. A világon egyetlen nemzet sem merte a lábát tenni az ő földjükre. A szittya kemény volt a harcban és gyors a lovakon, a fején sisakot hordott, az íjjal nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül akármelyik." 

A szkíták önmagukat a szarvas népének nevezték. Kiemelkedőek voltak az állattartásban, különösen a lovakkal való bánásmódban. Ők találták fel az oldalpálcás vas zablát, a bőr nyerget, a bőrszíjból készített kengyelt, a díszes lószerszámot és az összetett íjat. Ahogy azt Szabó Gábor régész kiemelte, a szkíták szerepelnek a Bibliában, Jeremiás könyvében is: 

Jeremiás próféta könyvében (I. 14-15) a szkítákat az éjszaka népeinek nevezik, akiknek „lovai gyorsabbak a sasoknál”.

Ezek a szkíták persze még nem a Kárpát-medencében élő szkíták, de birodalmuk az úgynevezett Kárpát-medencétől a Belső-Ázsiai térségig húzódó sztyeppei folyosóig terjedt.

Ovidius a szkíták között. Eugene Delacroix festménye. forrás: Wikimedia Commons.
Ovidius a szkíták között. Eugene Delacroix festménye. forrás: Wikimedia Commons.

A magyarok a középkoriak hite szerint a szkítáktól származtak

Anonymus krónikájában így kötötte össze a szkítákat, hunokat és a magyarokat: szerinte Szkítia királyának egyik leszármazottjai Attila hun király, és tőle erednek a magyarok.

Ami a legfontosabb: az a harcos hagyomány, amely erős, íjazó-nyilazó harcedzett férfiakat jelent és jellemző a kalandozás korabeli magyarokra is, a szkíta hagyományvilágból ered.

Ezért is kiemelkedő a szarvas-kultusz, ami összeköthető a magyar csodaszarvas mondával. Ezért is számít különösen fontosnak a világhírű  tápiószentmártoni aranyszarvas lelet.

Fémdetektorokkal a szkíták nyomában

Amikor a szkíták a Kárpát-medencébe érkeztek, akkor terjedt el a vas használata is e területen. A vas forradalmasította a fegyverek hatékonyságát. Mindez összekapcsolódik a hátaslovak használatával, a biztos lovaglótudással és hatékony fegyverkezeléssel. 

2011-ben szenzációs felfedezés történt; Szabó Gábor régész és csapata egy fémkereső-műszeres kutatás során egy kora vaskori erődített településen, Dédestapolcsány-Verebce-bércen korai szkíta típusú bronz nyílhegyek százaira bukkant. 

A Kr. e. 7. században egy erődített település ostromának bizonyítékai maradtak így fenn. Találtak olyan tömegsírokat is, amelyekben az ott nyugvók traumás sérüléseket szenvedtek, melyek jól látszanak a csontvázaikon. Mindez pedig erőszakos, csata közben bekövetkezett halálra utal.

Szkíta harcosok rekonstrukciója.forrás: Wikimedia Commons
Szkíta harcosok rekonstrukciója.forrás: Wikimedia Commons

Szabó Gábor feleleveníti a szkíta hagyományokat: rekonstruálják a szkíta íjakat és nyilaikat, továbbá a Zengő Nyíl Egyesülettel karöltve olyan bemutató tartanak, ahol ismét szkíta fegyvereket használnak.

A tápiószentmártoni leletre 1923-ban bukkantak rá az úgynevezett Attila-dombon. „1928-ban a Mezőkereszteshez tartozó Zöldhalompusztán került elő az a sírlelet, amely egy aranyszarvast, egy oroszlánfigurákkal díszített aranyláncot, 136 félgömb alakú pitykét és aranycsüngőt tartalmazott. A tárgyak sírhalmokból kerültek elő, hamvakkal együtt". -írta a múlt-kor.

A szkíta hagyomány több szempontból is kiemelkedő jelentőségű a magyar őstörténet vizsgálatánál: nemcsak a csodaszarvas motívum, hanem a sztyeppei harcmodor ismerete miatt is, amelynek a szkíták a nagymestereinek számítottak.

A szkíták jelentősége:

1. elterjesztették a vashasználatot,

2. az íjazó-nyilazó technikát fejlesztették,

3. megteremtették az összeköttetést a sztyeppei lovasnépek és a magyarok kultúrája között.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.