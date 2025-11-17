Magna HungariaTobolKarajakupovoKushnarenkovoVolganéprégészeti

Magna Hungaria- A magyar őshaza nyomában

A magyar őshaza földrajzi helyével kapcsolatban több nézet is létezik. Magna Hungaria szimbolikus jelentőségű terület volt az őstörténetünkben.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 11. 17. 16:04
Magna Hungariában így élhettek az ősmagyarok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magna Hungaria volt az a terület, ahová a 13. század 30-as éveiben Julianus barátnak sikerült visszatérnie és találkoznia a még ott élő ősmagyarokkal, közvetlenül a tatárjárás előtt.

Magna Hungariában így élhettek az ősmagyarok
Magna Hungariában így élhettek az ősmagyarok

A régészeti és nyelvészeti bizonyítékok alapján őseink Kr. e. 4000 körül az Ural-hegység környékén éltek. Az MTA 2023-as kutatási eredményei szerint a magyar őshaza a Urálon túl és Délnyugat-Szibéria nyugati zónájában körvonalazható, a Tobol–Irtis–Isim folyók  vidékén. 

A Kr. e. III-II. évezred fordulóján válhatott szét a finn ág és a vogul-osztják ág, ez utóbbihoz tartoznak a magyarok ősei is. A magyar őskultúrában azonban nagyon erős a sztyeppei vonal, ami viszont a finnugor népeknél nincs jelen, ezért nagy valószínűséggel magyarság kialakulásában a sztyeppei ótörök népek is részt vettek. 

Ótörök lovasnomád népnek tekinthetőek a szkíták, a hunok, a kazárok és az avarok.

A népvándorláskori népcsoportok alapvetően két okból vándoroltak: vagy megváltozott az éghajla és a környezeti viszonyok, vagy pedig egy náluk erősebb nép érkezett az adott területre és annak hatására kell továbbvándorolniuk.

Magna Hungariában ősmagyarok éltek?

Magna Hungaria területe a Volga és Káma folyók vidékén volt, a mai Tatárföld területén. Ehhez a területhez és időszakhoz kötődik az úgynevezett Kushnarenkovo–Karajakupovo régészeti kultúra. 

Tudományos viták folynak arról, hogy ez a kultúra mennyiben tekinthető csak ősmagyarnak vagy inkább kevertnek. 

A népesség félnomád  jellegű volt. Falvaikban félig földbe vájt kunyhókat építettek, és lovat, szarvasmarhát, juhot, valamint kecskét tartottak. Sírmellékleteikben kengyelt, zablát, lószerszámokat is találtak a régészek. Genetikailag kevert, europid-mongolid jellegűnek számítottak. A 2018-ban Kásler Miklós vezetésével végzett archeogenetikai kutatások kimutatták, hogy az Árpád-ház tagjai eurázsiai eredetűek. Csősz Aranka, Szécsényi-Nagy Anna, Csáky Veronika és Mende Balázs 

archeogenetikai kutatásaikból egyértelműen kiderül, hogy magyarok női ágon finnugor, türk és közép-ázsiai származásúak.

Baskír fiatalok ma
Baskír fiatalok ma

2022 májusában Török Tibor és Neparáczki Endre, valamint mintegy harminc további kutató közreműködésével tanulmányt publikáltak a Current Biology nemzetközi szaklapban, amelyben a honfoglaló magyarok mitokondriális DNS-ének elemzése alapján kimutatták, hogy a honfoglalók magját alkotó népesség finnugor eredetű volt. 

Közös kincsünk a baskíriaiakkal

Baskíria, ami Magna Hungaria területével érintkezik, szintén megőrizte a magyarok emlékét. A baskírok legendáiban, életfás ábrázolásaiban ott van a magyarok nyoma. 

Sőt, a Fehérlófia című mese is ismert köreikben, a történet szerkezete, szereplői párhuzamot mutatnak. Népzenei kincsünk is kötődik hozzájuk. 

Mindez a régészeti bizonyítékokon kívül fontos érv amellett, hogy a magyarok éltek Magna Hungaria területén.

Fehérlófia. Jankovics Marcell filmje
Fehérlófia. Jankovics Marcell filmje

A magyar őshaza kérdése az őstörténet szempontjából azért is kiemelkedően fontos, mert attól, ha nyelvrokonságban is állunk a finnugorokkal, még nem biztos, hogy száz százalékig bizonyítja genetikai azonosságunkat is. A távolsági kereskedelem, a lovasnomád életmód, a mobilitás lehetővé tette nemcsak kultúrák keveredését, hanem az emberi kapcsolatok létrejöttét is. Azt tarthatjuk a legvalószínűbbnek, hogy az ősmagyarok  mind a finnugor, mind az ótörök népességgel (szkítákkal, a hunokkal, a kazárokkal és az avarokkal) keveredtek, és így alakult ki az ősmagyar nép és kultúra. Akár a sztyeppei életmód elemeire vagy a hitvilágra gondolunk, mind sajátos, egyedi keveredése e népeknek és kultúráknak.

A magyar őshaza:

1. pontos helye vitatott,

2. akárcsak a nép eredete,

3. biztos pont: Magna Hungaria, ahol Julianus barát talált ősmagyarokat a 13. században.

 

Dzsajháni arab történetíró a magyarokról

(Ibn Ruszta idézi)

[Országuk] egyik határa a Fekete-tengert éri, amelybe két folyó ömlik. Lakóhelyeik a két folyó között vannak. Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyhez éppen közelebb van, s ott marad télre, és halászik benne. A téli tartózkodás itt alkalmasabb nekik.... A két folyó közül az egyiket Atilnak [Don], a másikat Dunának hívják. A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Földjük nedves. Sok szántóföldjük van. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.