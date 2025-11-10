Ond vezér- a bölcs és hűséges honfoglaló

Ond vezér a honfoglalás után a Tisza-Bodrog vidéken, Zemplén megyében telepedett le törzsének tagjaival.Anonymus krónikaíró szerint jó diplomata is volt.

Ond és Zalán találkozása

Ond vezér csellel szerezte meg a Kárpát-medencét

Ő hozzá köti a Kárpát-medence földjének megszerzését csellel. A történet szerint Árpád követségbe küldte Ondot és és egy vezértársát, Ketelt, Salánhoz (más források szerint Zalánhoz), aki akkor, a honfoglalás idejében a Kárpát-medence ura volt. A honfoglaló magyarok ajándékokat vittek, egy felszerszámozott fehér lovat is. Az ajándékért cserébe egy maroknyi földet kaptak. Amikor azt a terület vezére átadta, akkor megmondták neki, hogy ez az ajándék azt jelenti, hogy a terület átszállt a magyarokra, ők lettek a tulajdonosaik.

Ond vezér Árpádhoz hasonlóan fekete szemű, sötét hajú, daliás férfi lehetett, aki kiváló hadvezér is volt egyúttal. Ond vezér a Tarján törzset vezette. Győrffy György történész szerint a magyar törzsszövetség vezértörzsei voltak ők.

Ond vezér részt vett a vérszerződésben is.

A vérszerződés

A vérszerződés azt jelentette, hogy a hét vezér, akik között vérrokonság nem állt fenn, megvágták karjukat, a vérüket egy közös kupába csorgatták és mindannyian ittak belőle. Így örök szövetség jött létre köztük, mely olyan erős, mint a rokonság.

Megállapodtak abban, hogy mindig Álmos nemzetségéből választják meg a fő fejedelmet. Álmost és utódait tisztelik és támogatják. A vezért mindig támogatják, jó tanáccsal segítik.

A szerzett zsákmányt és földet egyenlő arányban osztják el egymás között. Ha valaki vagy utódai közül bárki az esküt megszegi, azt átok sújtsa. Így lettek ők egy test és egy vér. László Gyula régész szerint a vérszerződést tekinthetjük a magyar nép születésnapjának.

Vérszerződés. forrás: László Gyula

Anonymus Vérszerződés Akkor közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták: "A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahova a szerencséd visz, oda követünk téged." Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért - pogány szokás szerint - saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És noha pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre tettek, mindhalálukig megtartották úgy, amint ez az eskü itt következik."

Két kiváló költőnk is származását, családját Ond vezérhez kötötte, az egyik Kölcsey Ferenc, a másik Ady Endre volt. Ond vezér kései leszármzaottjainak tartották önmagukat. Ady Endrénél testvére, Ady Lajos tartota a rokonság bizonyítékának, hogy az Ady családnév az Ond név változata.