OndajándékÁrpád

Ond vezér- a bölcs és hűséges honfoglaló

Ond vezér a hét magyar honfoglaló vezér egyike volt. Ond vezértől származott az Ond nemzetség.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 11. 10. 15:04
Ond és Zalán találkozása
Ond és Zalán találkozása
Ond vezér a honfoglalás után a Tisza-Bodrog vidéken, Zemplén megyében telepedett le törzsének tagjaival.Anonymus krónikaíró szerint jó diplomata is volt. 

Ond és Zalán találkozása
Ond és Zalán találkozása

Ond vezér csellel szerezte meg a Kárpát-medencét

Ő hozzá köti a Kárpát-medence földjének megszerzését csellel. A történet szerint Árpád követségbe küldte Ondot és és egy vezértársát, Ketelt, Salánhoz (más források szerint Zalánhoz), aki akkor, a honfoglalás idejében a Kárpát-medence ura volt. A honfoglaló magyarok ajándékokat vittek, egy felszerszámozott fehér lovat is. Az ajándékért cserébe egy maroknyi földet kaptak. Amikor azt a terület vezére átadta, akkor megmondták neki, hogy ez az ajándék azt jelenti, hogy a terület átszállt a magyarokra, ők lettek a tulajdonosaik.

Ond vezér Árpádhoz hasonlóan fekete szemű, sötét hajú, daliás férfi lehetett, aki kiváló hadvezér is volt egyúttal. Ond vezér a Tarján törzset vezette. Győrffy György történész szerint a magyar törzsszövetség vezértörzsei voltak ők.

Ond vezér részt vett a vérszerződésben is. 

A vérszerződés

A vérszerződés azt jelentette, hogy a hét vezér, akik között vérrokonság nem állt fenn, megvágták karjukat, a vérüket egy közös kupába csorgatták és mindannyian ittak belőle. Így örök szövetség jött létre köztük, mely olyan erős, mint a rokonság. 

Megállapodtak abban, hogy mindig Álmos nemzetségéből választják meg a fő fejedelmet. Álmost és utódait tisztelik és támogatják. A vezért mindig támogatják, jó tanáccsal segítik. 

A szerzett zsákmányt és földet egyenlő arányban osztják el egymás között. Ha valaki vagy utódai közül bárki az esküt megszegi, azt átok sújtsa. Így lettek ők egy test és egy vér. László Gyula régész szerint a vérszerződést tekinthetjük a magyar nép születésnapjának.

Vérszerződés. forrás: László Gyula
Vérszerződés. forrás: László Gyula

Anonymus Vérszerződés

Akkor közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták: "A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahova a szerencséd visz, oda követünk téged." Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért - pogány szokás szerint - saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És noha pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre tettek, mindhalálukig megtartották úgy, amint ez az eskü itt következik." 

Két kiváló költőnk is származását, családját Ond vezérhez kötötte, az egyik Kölcsey Ferenc, a másik Ady Endre volt. Ond vezér kései leszármzaottjainak tartották önmagukat. Ady Endrénél testvére, Ady Lajos tartota a rokonság bizonyítékának, hogy az Ady családnév az Ond név változata.

A kétpói csésze megtalálása
A kétpói csésze megtalálása

Ond emlékezete

Több magyar település lakosai is úgy gondolják, hogy a honfoglalás korában Ond vezér szállásterülete volt a lakóhelyük. Így Ond település, mely ma Szerencs város része. Szentes határában, a Kurca-parton végzett ásatások során is találtak Ond vezérhez köthető sírleleteket 2010-ben. Kétpón pedig egy sírban lószerszám-veretet és az úgynevezett jellegzetes kétpói csészét. 

A kétpói csésze -ahogy az Élet és Tudomány 1977-ben megírta- mélyszántás közben került elő a földből. A traktoros a helyi tanítónőnek adta át, aki a régésznek továbbította. A csészén szereplő motívum az életfát mintázza, mely kiemelkedő jelentőségű volt ahonfoglaló magyarok hitvilágában. 

A csésze szélén lyukak is vannak, ennek az az oka, hogy a honfoglalás korában az övcsaton hordták a használati eszközök egy részét elődeink. Ond vezér tehát meghatározó szereplője volt a honfoglalásnak. Árpád megbízható szövetségese és hadvezére. Fia, Ete megépíttette Alpár vára ás a bődi rév között Csongrád várát. Erős nemzetségük évszázadokon át élt ugyanezen a területen.

Ond vezér jelentősége:

1.A honfoglalás sikeres lebonyolításához Árpád fejedelemnek megbízható szövetségesekre volt szüksége, ilyen volt Ond vezér,

2. nemcsak hadvezér képességeben volt kiváló, hanem a diplomáciában is eredményes, jártas volt,

3. példája nagy költőinket is megihlette.

Ady Endre: Ond vezér unokája
 Egy nagy tivornyán borral, vérrel
Idéztem a halottakat
S találkoztam vad Ond vezérrel.
 Nyeregben ült kozák ló hátán,
Rabolt ló hátán dölyfösen
S én elhültem ős szine láttán. 

Hiába akarnám, szeretném,
Nincsen hozzá semmi közöm,
Más a szemem, gerincem, eszmém.
 Más a lovam, a vérem, álmom,
Tőle jövök és idegen
Az én ősöm, fajtám, királyom.
 Ilyen bánat-folt nincs fölvarrva
E kerek földön senkire,
Csak fajából kinőtt magyarra.

 


 

