Szabados GyörgyImreIII BélaI Lászlómaradványkard

Béla és Antiochiai Anna: a halhatatlan szerelem

III. Béla első felesége a francia származású Antiochiai Anna volt. Szerelmi házasságukból hét gyermek született.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 12. 02. 15:54
Béla és Anna a bizánci udvarban
Béla és Anna a bizánci udvarban
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

III. Béla és Antiochiai Anna csontváza is épségben fennmaradt. 

Béla és Anna a bizánci udvarban
Béla és Anna a bizánci udvarban

Béla és Anna arcát is megismerhettük

Ők az egyetlen olyan Árpád-házi házaspár, akiknek mindeddig egyedüliként sikerült hitelesen rekonstruálni az arcvonásait a Magyarságkutató Intézet kutatásai alapján. Így a szerelmük, egymás melletti kitartásuk és szövetségük halhatatlanná vált a modern technológia segítségével. Pedig a történetük nem indult egyszerűen.

Béla és Anna arcrekonstrukciója közelről. forrás: Magyarságkutató Intézet
Anna és Béla arcrekonstrukciója közelről Forrás: Magyarságkutató Intézet

III. Béla a bizánci császári udvarban nevelkedett 1163-tól. Ennek az volt az oka, hogy Mánuel császár édesanyja a magyar Piroska volt, így Mánuel Szent László unokájának számított. Mánuel szeretett volna egy óriás birodalmat felépíteni úgy, hogy annak Magyarország is része legyen. A későbbi III. Béla a szüleinek másodszülött fiúgyermeke volt. Mivel Mánuelnek nem született fia, ezért Bélában látta a megfelelő utódot a trónra. Béla felvette Bizáncban az Alexiosz nevet, kinevezték deszpotésznek, és eljegyezték Manuel lányával, Máriával – írta Makk Ferenc történész a Századok folyóiratban 1972-ben. Tehát egyenesnek tűnt az út ahhoz, hogy Bélából bizánci császár legyen. 

Azonban Mánuelnek váratlanul fia született, ezért Bélát félreállították az útból. Még az eljegyzését is felbontották, ekkor lett új jegyese Antiochiai Anna, aki a császárné féltestvére volt. A rossz előjelek ellenére nemcsak a házasságuk lett boldog, hanem, miután hazatértek, Béla rendkívül sikeres uralkodóvá vált. 

 

Boldog volt a házasságuk

Gyermekeik között tarthatjuk számon Imre királyt és II. Andrást is, 12 év alatt összesen hét gyermekük született. 

Annáról érdemes még tudni, hogy francia szokásokat honosított meg hazánkban. Így támogatta a burgundi ciszterci rendet, amelynek a Pilisben, Pásztón, Zircen és Szentgotthárdban voltak rendházai. Anna 31 évesen, 1184-ben hunyt el. Anna 20-25 cm-rel alacsonyabb volt férjnél, így feltételezhető, hogy a terhességek megviselték szervezetét – nagy gyermekeket kellett kihordania –, ez is szerepet játszhatott korai halálában. III. Béla a második házasságát Margittal, egy szintén francia hölggyel kötötte, ez a házasság azonban gyermektelen maradt.

Béla és Anna arcrekonstrukciója
Béla és Anna arcrekonstrukciója. Forrás: Magyarságkutató Intézet

A Mátyás-templomban nyugszanak

Sírjukat 1848 decemberében, kútásás közben találták meg Székesfehérváron. Anna királyné sírjában megtalálták aranygyűrűjét és halotti koronáját, míg az 1196-ban elhunyt III. Béla király földi maradványai mellett fellelték halotti koronáját, kardját és jogarát, emellett egy nyakára helyezett ereklyetartó mellkeresztet, egy körmeneti vagy zarándokkeresztet, gyűrűt, karperecet, valamint egy pár sarkantyút – számolt be a Fehérvar.hu. Azért is számított különlegesnek a lelet, mert a többi királysírt a törökök feldúlták, így teljes épségű királysír nem maradt fenn. Ekkor a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték a maradványokat, majd 1898-ban a Mátyás-templomban temették el újra a királyi párt . Szabados György történész szerint az Árpád-háziak archeogenetikai kutatásának arkhimedeszi pontja a házaspár csontváza.  

Bebizonyosodott, összevetve a Szent László hermájában őrzött koponyával, hogy a férfiak távoli rokonok voltak, ez megfelel a történeti tényeknek. Az arcrekonstrukció segítségével egy szép emberpárt csodálhatunk meg.

Szintén Szabados György emelte ki, hogy Béla korának Magyarországa az európai élvonalban volt, így nem véletlenül sikerült elérnie, hogy I. László királyt szentté avassák.

Richárd londoni kanonok III. Béláról (idézi Szabados György):

„Ezt a férfiút a természet sokféle adománnyal halmozta el, termete magas, arca nemes; s ha más egyébbel nem is rendelkezne, pusztán uralkodói tekintetének előkelősége alapján a legméltóbbnak lehetne tartani a királyságra.”  

III. Béla és Antiochiai Anna:

1. együtt nyugszanak sírjukban, Béla kívánságára,

2. szeretetteljes kapcsolat fűzte őket össze,

3. hét gyermeke született a szép és kiváló királyi párnak.
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.