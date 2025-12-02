Béla és Antiochiai Anna: a halhatatlan szerelem

III. Béla és Antiochiai Anna csontváza is épségben fennmaradt.

Béla és Anna a bizánci udvarban

Béla és Anna arcát is megismerhettük

Ők az egyetlen olyan Árpád-házi házaspár, akiknek mindeddig egyedüliként sikerült hitelesen rekonstruálni az arcvonásait a Magyarságkutató Intézet kutatásai alapján. Így a szerelmük, egymás melletti kitartásuk és szövetségük halhatatlanná vált a modern technológia segítségével. Pedig a történetük nem indult egyszerűen.

Anna és Béla arcrekonstrukciója közelről Forrás: Magyarságkutató Intézet

III. Béla a bizánci császári udvarban nevelkedett 1163-tól. Ennek az volt az oka, hogy Mánuel császár édesanyja a magyar Piroska volt, így Mánuel Szent László unokájának számított. Mánuel szeretett volna egy óriás birodalmat felépíteni úgy, hogy annak Magyarország is része legyen. A későbbi III. Béla a szüleinek másodszülött fiúgyermeke volt. Mivel Mánuelnek nem született fia, ezért Bélában látta a megfelelő utódot a trónra. Béla felvette Bizáncban az Alexiosz nevet, kinevezték deszpotésznek, és eljegyezték Manuel lányával, Máriával – írta Makk Ferenc történész a Századok folyóiratban 1972-ben. Tehát egyenesnek tűnt az út ahhoz, hogy Bélából bizánci császár legyen.

Azonban Mánuelnek váratlanul fia született, ezért Bélát félreállították az útból. Még az eljegyzését is felbontották, ekkor lett új jegyese Antiochiai Anna, aki a császárné féltestvére volt. A rossz előjelek ellenére nemcsak a házasságuk lett boldog, hanem, miután hazatértek, Béla rendkívül sikeres uralkodóvá vált.

Boldog volt a házasságuk

Gyermekeik között tarthatjuk számon Imre királyt és II. Andrást is, 12 év alatt összesen hét gyermekük született.

Annáról érdemes még tudni, hogy francia szokásokat honosított meg hazánkban. Így támogatta a burgundi ciszterci rendet, amelynek a Pilisben, Pásztón, Zircen és Szentgotthárdban voltak rendházai. Anna 31 évesen, 1184-ben hunyt el. Anna 20-25 cm-rel alacsonyabb volt férjnél, így feltételezhető, hogy a terhességek megviselték szervezetét – nagy gyermekeket kellett kihordania –, ez is szerepet játszhatott korai halálában. III. Béla a második házasságát Margittal, egy szintén francia hölggyel kötötte, ez a házasság azonban gyermektelen maradt.