Attila, a hun nagyfejedelem és Tápiószentmárton rejtélye

Attila, vagy másként Etzel, illetve Etele, Mundzsuk hun nagyfejedelem fia, a késői antik világ egyik legnagyobb hatású személyisége rövid időre hatalmas birodalommá egyesítette a hunok és a velük szövetséges, illetve nekik alávetett népek területeit, amelynek a legnyugatibb határa az egykori római limes, a Duna vonalánál húzódott. Attila 453 márciusában bekövetkezett hirtelen halál után a birodalma szétesett és az egész korabeli Európa által rettegett népcsoportnak ugyanúgy nyomaveszett, mint a legendás vezérük sírhelyének.

Attila egyesítette a hun törzseket, megalkotva a késő antik világ legerősebb birodalmát. Fotó: Steam Community

Attila elveszett fejedelmi székhelyének nyomában

Attila a bátyja, Bleda, vagyis Buda 445-ben bekövetkezett halála után egymaga lett a hun törzsszövetség nagy királya, aki uralkodói székhelyét birodalma nyugati határának közelében, a mai Magyarország területén, a Nagy-Alföldön vagy valahol a Duna–Tisza közén rendezte be. Ennek az volt az oka, hogy az ekkorra már hatalmasra növekedett és az Uráltól a magyar rónáig terjedő Hun Birodalom keleti részének irányítását fiára, Ellákra hagyta, míg a stratégiai jelentőségű nyugati területek felügyeletét megtartotta magának. A Dunántúl legnagyobb része ekkor még a Nyugat-római Birodalom provinciális birtokának számított.

Bleda (Buda) és Attila. Fotó: Wikimedia Commons/Tulipán Tamás

(Flavius Aetius, a Nyugatrómai Birodalom legkitűnőbb hadvezére és a ravennai udvar legbefolyásosabb embere, a 446-ban a hunokkal megkötött békeszerződés értelmében Attila birtokába adta a Dél-Dunántúl délkeleti szegletét, Savia tartományt.) Attila a Keletrómai Birodalom ellen már innen, a mai Magyarországon lévő törzsszállásáról indította meg a 447-es nagy hadjáratát, és ugyancsak ide tért vissza az utolsó jelentős hadi vállalkozásáról, az Itália ellen 452 tavaszán indított hadjáratából is. Attila udvaráról csak nagyon kevés egykorú leírás, forrás maradt fenn. Ezek közül messze a legjelentősebb és leginkább hitelesnek tekinthető tudósítás Priszkosz rétor keletrómai szónok, diplomata és történetíró nyolc kötetes „Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában” cím műve.

Flavius Aetius, az „utolsó római” és III. Valentinianus császár Stilicho V. századi márványszarkofágján. Fotó: Wikimedia Commons

Sajnálatos módon ez a forrásértékű mű csak töredékesen maradt fenn,

amelynek egyes részei Cassidorius nyugatrómai történetíró, valamint a VI. században működött Jordanes gót püspök és historikus, továbbá Bíbrobanszületett Konstantin bizánci császár 950 körül íródott műveinek kivonataiból ismertek. Priszkosz 449-ben II. Theodosius római császár Attilához menesztett és a szenátori rangú Maximinosz által vezetett diplomáciai küldöttségének tagjaként jutott el a hun nagy király fejedelmi udvarába. Priszkosz naplószerűen megírt művének szerencsére több olyan része is fennmaradt, ami a Konstantinápolyból a hun udvarba tartó hosszú út egyes szakaszainak, továbbá Attila fejedelmi törzsszállásnak bemutatására vonatkozik. Ugyancsak megörökítette Attila híres fapalotájának, valamint a hun előkelőségek szálláshelyeinek a leírását is.