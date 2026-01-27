Beatrix, Hunyadi Mátyás felesége elszegényedve, magányosan hunyt el

Beatrix királynétól Mátyás 1490-ben bekövetkezett halála után elfordultak,aki elszegényedve, magányosan halt meg. Mátyás első házassága tragikus véget ért.

Beatrix és Mátyás házasságkötése

Beatrix terjesztette el a reneszánszot Magyarországon

Mátyás első felesége, a cseh király leánya, Podjebrád Katalin belehalt a szülésbe. Mátyás nem házasodott azonnal újra, hanem csak 1476-ban vett el Beatrixot. Beatrix apja, a nápolyi király Mátyásnak fontos szövetségese lett.

Beatrix művelt, ambiciózus asszonyként sok itáliai szokást honosított meg Magyarországon. Az ő nevéhez fűződik a reneszánsz kultúra elerjesztése hazánkban és a visegrádi palotaépítkezés szorgalmazása.

Visegrádon többek között ma is látható az a vörös márvány szökőkút, amit ekkoriban építtettek. Támogatta a tudósokat, művészeket. Ekkor érkezett a magyar királyi udvarba Antoni Bonfini történetíró és Galeotto Marzio humanista is. Hatalmas könyvtárra való értékes kódexet gyűjtöttek össze, ezek lettek a Corvinák. A gyűjtemény Mátyás halála után sajnos szétszóródott.

Beatrix Mátyásnak hűséges társa volt, aki mindenben támogatta férjét. A hadjáratok idején is követte urát, és szeretett sokat tartózkodni Bécsben. A magyarok nem kedvelték, hogy Mátyást testőrökkel vette körül. Sajnos gyermekük nem született, így Mátyás a törvénytelen fiát, Corvin Jánost jelölte ki örököséül.

1490 áprilisában Mátyás váratlanul elhunyt, a halálát valószínűleg mérgezés okozta. Beatrixtól pedig mindenki elfordult, mivel nem támogatta Corvin Jánost. A magyar trónra igényt tartók közül Beatrix a későbbi II. Ulászlót támogatta, és feleségül is szeretett volna menni hozzá. II. Ulászló jó külsejű férfinek számított, de rendkívüli gyenge akaratú ember volt. E terveiben látszólag mellette állt Bakócz Tamás, aki ekkor győri püspök volt. (Később esztergomi érsek lett.) Azonban mind neki, mind pedig II. Ulászlónak sötét tervei voltak az özveggyel. A korabeli források eltérően nyilatkoztak arról, hogy Beatrix mennyire szerette volna ezt a házasságot.

Akik negatívan ítélik meg Beatrixot, gyakran arra hivatkoznak, hogy Mátyás halála után a királynőt erős hatalomvágy vezérelte, és ezért törekedett II. Ulászló feleségévé válni. Hóman Bálint ugyanakkor úgy véli, hogy döntéseiben érzelmi motivációk is szerepet játszottak. Beatrix még Mátyás életében megismerkedett Ulászlóval, aki – Hóman szavaival élve – „amilyen tehetetlen volt a politika dolgaiban, annyira ismerte a nőhódítás mesterségét, melyet életének fordulóin lelkiismereti kétségek nélkül alkalmazott”. Hóman szerint ez Beatrix esetében is érvényesült. A királynő végül egy kegyetlen politikai játszma áldozatává vált.