I. Géza, akinek a Szent Koronát köszönhetjük

I. Géza nagyapját, Vazult, István azért vakíttatta meg, mert attól tartott , ha ő lenne az utódja a trónon, ismét a pogány szokásokat vezette volna be Magyarországon. Vazul három fia közül a későbbi I. Béla Lengyelországba menekült édesapja tragédiája után.

Géza megkapja a koronát a bizánci császártól

I. Géza Lengyelországban nevelkedett

Vazul fia, Géza, lengyel földön házasodott össze Richeza hercegnővel akitől 1044-ben született meg Géza nevű fia. 1046-ban a magyarok visszahívták Vazul fiait, hogy így le tudják váltani a gyűlölt Orseoló Pétert. Mivel András volt az idősebb testvér, ezért őt szerették volna a trónra emelni, mely 1046-ban meg is történt. I. András uralkodása alatt már fiának, Salamonnak készítette elő úgy az uralkodást, hogy Géza édesapjának, Bélának a hercegséget adományozta. András Tiszavárkonyba hívta Bélát, hogy válasszon a korona és kard között.

Ha Béla a koronát választotta volna, azonnal lekaszabolják, de egy jóakarója megsúgta neki, hogy a kardot válassza. Így is történt, azonban testvérére, Andrásra így végleg megharagudva Lengyelországba ment, hadat gyűjtött, majd visszatért és legyőzte fivérét.

Így lett ő az uralkodó 1060-ban. Azonban három évvel később elhunyt, amikor épp törvénylátó napra készült és a trón, melyet ácsoltak neki, összeomlott alatta. Fiai közül egyik sem követhette őt ekkor még a trónon, sem az idősebb Géza, sem a fiatalabb László, hanem Salamon, I. András fia szerezte meg a hatalmat.

A mogyoródi csata

Gézának és Lászlónak ekkor az ország területének egyharmada jutott hercegségként. Salamonnal azonban olyannyira feszültté vált a kapcsolatuk, hogy 1074-ben a mogyoródi csatában a két testvér, László és Géza legyőzte az uralkodót.