Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

mogyoródi csatában

I. Géza, akinek a Szent Koronát köszönhetjük

I. Géza ugyanúgy három évig uralkodott a magyar trónon, mint édesapja I. Béla. I. Géza legfőbb jelentősége abban áll az utókor számára, hogy ő kapta a bizánci császártól a Szent Koronát.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 01. 26. 15:03
Géza megkapja a koronát a bizánci császártól
I. Géza nagyapját, Vazult, István azért vakíttatta meg, mert attól  tartott , ha ő lenne az utódja a trónon, ismét a pogány szokásokat vezette volna be Magyarországon. Vazul három fia közül a későbbi I. Béla Lengyelországba menekült édesapja tragédiája után. 

I. Géza Lengyelországban nevelkedett

Vazul fia, Géza, lengyel földön házasodott össze Richeza hercegnővel akitől 1044-ben született meg Géza nevű fia. 1046-ban a magyarok visszahívták Vazul fiait, hogy így le tudják váltani a gyűlölt Orseoló Pétert. Mivel András volt az idősebb testvér, ezért őt szerették volna a trónra emelni, mely 1046-ban meg is történt. I. András uralkodása alatt már fiának, Salamonnak készítette elő úgy az uralkodást, hogy Géza édesapjának, Bélának a hercegséget adományozta. András Tiszavárkonyba hívta Bélát, hogy válasszon a korona és kard között. 

Ha Béla a koronát választotta volna, azonnal lekaszabolják, de egy jóakarója megsúgta neki, hogy a kardot válassza. Így is történt, azonban testvérére, Andrásra így végleg megharagudva Lengyelországba ment, hadat gyűjtött, majd visszatért és legyőzte fivérét. 

Így lett ő az uralkodó 1060-ban. Azonban három évvel később elhunyt, amikor épp törvénylátó napra készült és a trón, melyet ácsoltak neki, összeomlott alatta. Fiai közül egyik sem követhette őt ekkor még  a trónon, sem az idősebb Géza, sem a fiatalabb László, hanem Salamon, I. András fia szerezte meg a hatalmat.

A mogyoródi csata

Gézának és Lászlónak ekkor az ország területének egyharmada jutott hercegségként. Salamonnal azonban olyannyira feszültté vált a kapcsolatuk, hogy 1074-ben a mogyoródi csatában a két testvér, László és Géza legyőzte  az uralkodót. 

A mogyoródi csata a Képes Krónikában: 

"Géza herceg tört hevesen a maga népével; László vitézei Salamon ide-oda tekergő dandárát rémítő kardcsattogtatással adták kegyetlen halálra. Másfelől Géza vitézei itatták őket a keserves halál poharából. Elhullottak a németek, futottak az olaszok, de nem találtak helyet a menekülésre és elhullottak a magyarok előtt, mint ökrök a vágóhídon. …Géza és László hercegek isteni módon diadalmas győzelemre magasztaltattak." 

Géza és László legyőzik Salamont a mogyoródi csatában.
Géza és László legyőzik Salamont a mogyoródi csatában.

I. Géza első felesége Zsófia limburgi-belga hercegnő volt, tőle született két fia Álmos és Kálmán. Második felesége pedig a bizánci Szünadéné lett. 

1075-ben kapta meg a koronát Dukasz Mihály bizánci császártól. Annak, hogy új koronát kellett kérnie Gézának, az volt az oka, hogy Salamon magával vitte a koronázási ékszereket. 

Azért nem fogadott volna el koronát sem a pápától, sem pedig a német császártól, mert meg akarta óvni Magyarország önálló államiságát és elkerülni azt, hogy az ország vazallusi sorba kerüljön.

Ez a korona, amelyet ekkor kapott Géza, a Szent Koronánk alsó része, az úgynevezett abroncskorona volt. Ezt éppen ezért corona graecának, azaz görög koronának is nevezik. 

Ezen a koronarészen zománcképek találhatóak, melyek többek között az adományozó Dukasz Mihályt és fiát, Jézus Krisztust, Mihály és Gábriel arkangyalokat, valamint I. Gézát ábrázolja. Géza külpolitikája tehát sikeres volt, ügyesen lavírozott a pápa, a német-római császár és a bizánci császár között.

A Szent Korona és a koronázási ékszerek. Forrás: Wikipedia
A Szent Korona és a koronázási ékszerek. Forrás: Wikipedia

Géza Vácon székesegyházat építtetett, ezzel beváltotta a mogyoródi csata előtt tett fogadalmát. Ezen kívül még a garamszentbenedeki apátság és a mogyoródi emléktemplom fűződik a nevéhez. Géza hirtelen halt meg, nagy valószínűséggel betegségben. Vácott, a székesegyházban temették el.

A Képes Krónika Géza haláláról:

„Amikor a magyar nemesek meghallották, hogy Magnus király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették …” 

Géza uralkodásának az is a jelentősége, hogy gyermekei, Álmos és Kálmán, majd Álmos leszármazottjai adták a következő évszázadban az Árpád-házi uralkodóinkat.

I. Géza:

1. Szent Koronát kapott Bizáncból,

2. egész életében megbonthatatlan szövetségben állt László testvérével,

3. és Álmos fiának leszármazottjai ültek az Árpád-házi trónon.

