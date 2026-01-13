orkacsendes-óceáncsúcsragadozóvilágóceánorkatámadásviselkedésbiológiapalackorrú delfinektengerbiológiakardszárnyú delfin

Orkák: rémisztő új viselkedésformákat sajátítanak el, és egyre intelligensebbé válnak

A kisebb hajók megtámadásától és elsüllyesztésétől kezdve a nagy fehér cápák májának, illetve egyes hatalmas tömegű bálnafajok nyelvének kitépéséig, továbbá a prédaként kiszemelt kisebb delfinekkel való halálos játszadozásig a megölésük előtt mind-mind a kardszárnyú delfinek hátborzongatóan furcsa szokásai közé tartoznak. Az orkák a világtengernek nemcsak a legfélelmetesebb, hanem messze a legintelligensebb csúcsragadozói, amelyek szokásaiban új jelenségeket tártak fel a a tengerbiológusok, azt is megállapítva, hogy ezek a rendkívül okos tengeri nagyragadozók egyre intelligensebbé válnak.

Elter Tamás
Forrás: Lice Science2026. 01. 13. 18:07
Aggasztó új viselkedésmintákat fedeztek fel az orkáknál Fotó: Cultura Creative/George Karbus Photography
Az orkák vagy kardszárnyú delfinek a világóceán táplálékpiramisának a legtetején álló abszolút csúcsragadozók, amelyeknek nemcsak hogy nincsenek természetes ellenségeik, de nem létezik egyetlen olyan tengerlakó sem – beleértve ebbe a nagy fehér cápát és a földkerekség valaha volt leghatalmasabb élőlényét, a kék bálnát is –, amelyet ne lennének képesek játszi könnyedséggel elpusztítani.

Az orkák a világóceán legintelligensebb élőlényei
Az orkák a világóceán legintelligensebb élőlényei. Fotó: Wikimedia Commons/Robert Pittman

A világtenger legnagyobb élőlénye sem érezheti magát tőlük biztonságban

Még 2019 márciusában Ausztrália délnyugati partjainál a tengerkutatók rémisztő látványnak váltak akaratlan szemtanúivá: mintegy tucatnyi kardszárnyú delfin rohanta le zsákmányszerzési célból a Föld egyik legnagyobb élőlényét, az akár 32 méter hosszúra megnövő és a 150 tonnás testtömeget is elérő kék bálnát. A támadásba lendült kardszárnyú delfinek hatalmas húsdarabokat téptek ki a felnőtt kék bálna oldalából, a hatalmas cet az orkák okozta súlyos sérülések miatt egy órával később elpusztult.

Kék bálnát marcangoló orkák Ausztrália partjainál. Fotó: Australian Wildlife Journeys/John Daw

 Ez volt az első ismert és feljegyzett olyan eset, amikor a kardszárnyú delfinek kék bálnát zsákmányoltak.

A kardszárnyú delfin (Orcinus orca) a fogascetek részalrendjébe (Odontoceti) és a delfinfélék családjába (Delphinidae) tartozó ragadozó tengeri emlős. A legnagyobb delfinféle, a kifejlett hímek testhossza elérheti a 8,5-9 méteres testhosszúságot és a tíztonnás testtömeget, a nőstények kisebbek, átlagos testhosszuk öt és hét méter közötti. A kardszárnyú delfin a leggyorsabb tengeri emlősök közé tartozik, amely képes akár ötven km/óra sebességgel is úszni. A legintelligensebb tengeri élőlény, és az állatvilágon belül az egyik legfejlettebb kognitív képességekkel rendelkező faj.

– Ezek rendkívül összetett és fejlett aggyal rendelkező állatok – mondja Deborah Giles tengerbiológus, a Washingtoni Egyetem és a Wild Orca nonprofit szervezet kardszárnyú delfinkutatója. 

Az agyuk memóriával és érzelmekkel kapcsolatos részei jelentősen fejlettebbek, mint az emberi agyé”

 – tette hozzá a kutató. Josh McInnes, a Brit Columbiai Egyetem orkák viselkedését kutató tengeri ökológusa szerint a kardszárnyú delfinek agya valószínűleg nem változik anatómiai szinten.

Az orkák valódi csapatjátékosok, amelyek sokat tanulnak egymástól. Fotó: AFP/ Christopher Swann

– A viselkedési változások befolyásolhatják egy állat vagy egy populáció anatómiai változásait, de csak több ezer évnyi evolúció után – magyarázza Josh McInnes, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. Az orkák vagy, egy másik, az angolszász nyelvterületen meghonosodott elnevezésükkel a gyilkos bálnák igen gyorsan tanulnak, ami azt jelenti, hogy egymásnak is megtaníthatnak néhány ijesztő trükköt, és így „okosabbá” válnak, ha csoportban vadásznak. E látszólag új trükkök közül néhány azonban már régóta fennálló viselkedésforma lehet, amik csak azért tűnhetnek új tulajdonságoknak, mert mostanában fedezték fel, illetve azonosították ezeket. És akárcsak az embereknél, ezek közül a tanult magatartásformák közül néhány a kardszárnyú delfinek között is jól bevált viselkedési trenddé válik.

 

Kegyetlen játék más delfinekkel

A megfigyelések szerint kétségtelen, hogy a kardszárnyú delfinek sokat tanulnak egymástól. Számos olyan készség, amit ezek az állatok megtanulnak és megosztanak egymással, a csúcsragadozó szerepkörükhöz kapcsolódik. E gyakran összetett zsákmányolási stratégiákat a felnőtt kardszárnyú delfinek megosztják és átadják a fiatal delfinborjaknak. 

Az orkák a világtenger abszolút csúcsragadozói. Fotó: Hemis.fr/Cordier Sylvain

Egy olyan hatalmas zsákmányállat, mint a kék bálna elejtése komoly együttműködést és koordinációt igényel. Néhány esettanulmány alapján elég egyértelműen úgy tűnik, hogy a kardszárnyú delfinek jól elsajátították és tökélyre fejlesztették a hatalmas zsákmány elejtéséhez szükséges készségeket. A tudósok 78 olyan esetet azonosítottak eddig, amikor az orkák úgy dobáltak egymásnak élő kis delfineket, mint egy labdát. A kutatók az ember számára e kegyetlennek látszó szokásról azt tartják, hogy ezek a véres játékok tanulságul szolgálhatnak a fiatal kardszárnyú delfineknek a zsákmányszerzés elsajátításában. 

Egy fiatal delfinnel „labdázó” orka. Forrás: Wild Orca

A tudósok azt is feltételezik, hogy az emberi tényezők miatt megváltozó környezeti körülmények közvetve intelligensebbé tehetik a gyilkos bálnákat. 

A részben antropogén körülményekre visszavezethető klímaváltozás ugyanis arra kényszerítheti a kardszárnyú delfineket, hogy jobban támaszkodjanak egymásra a tanulásban.

 

Azt is megtanulták, hogyan kell elorozni a halászok zsákmányát

Egy másik megdöbbentő új felfedezés szerint a kardszárnyú delfinek nem csak vadászati stratégiákat sajátítanak el és osztanak meg egymással. Világszerte számos orkapopuláció már megtanulta például az emberi fogyasztásra kifogott halak orvvadászatát a kereskedelmi halászatban használt horogsorokra akadt halak elorzásával, és ezt az információt is továbbadják egymásnak. 

 

Az Indiai-óceán déli részén, a Crozet-szigetek környékén két orkapopuláció egyre inkább horogsorra akadt halakkal táplálkozik, amióta az 1990-es évektől fellendült itt a halászat. 2018-ra az ezekben a vizekben élő  orkacsoportok egyedei megtanították egymást a horogsoros halászattal összefüggő lakmározásra, és ennek köszönhetően olyan kardszárnyúak is megkedvelték az ember által kifogott halakat, amelyek korábban kizárólag fókákkal és pingvinekkel, illetve kisebb cetekkel táplálkoztak. 

A kardszárnyú delfineknek az a képessége, hogy gyorsan megtanulnak új viselkedési mintákat, néha végzetes következményekkel járhat.

Így például a közelmúltban Alaszkában a kardszárnyú delfinek elkezdték a fenékvonó hálóval kifogott halak elorzását is, de ez néhány egyed számára végzetesnek bizonyult, miután belegabalyodtak a hálóba, és megfulladtak.

Bálnára támadó orkák. Fotó:  Live Science/Naturaliste Charters

– Ezt az új zsákmányszerzési szokást is megoszthatták a terület más kardszárnyú delfin csoportjaival, és ezzel állhat összefüggésben, hogy az utóbbi időben megszaporodott a hálókba akadt egyedek száma – véli Josh McInnes, a Brit Columbiai Egyetem tengerökológusa. A kardszárnyú delfinek lenyűgöző kognitív képességei a prédáláshoz kapcsolódó játékokra is kiterjednek. Deborah Giles és kollégái egy veszélyeztetett lazacevő kardszárnyú delfin populációt vizsgáltak az északi Csendes-óceán partjainál. A déli féltekén honos kis csoportokban élő nomád kardszárnyú delfinekkel szemben az északi félteke nagy családokban élő, úgynevezett rezidens orkái az előzőekkel szemben nem nagy testű melegvérű zsákmányra, hanem rajhalakra vadásznak. Ám a megfigyelések szerint ez a csoport az elmúlt hatvan évben egy merőben új és szokatlan magatartásformát fejlesztett ki.

 

Egy rejtély, amire nincsen magyarázat

Ez a korábban ismeretlen új szokás az, hogy az orkák egészen fiatal, gyakran még a köldökzsinórtól sem megszabadult újszülött kis delfineket kutatnak fel, amelyeket addig dobálnak egymásnak, amíg ezek el nem pusztulnak, de egyetlen olyan eset sem ismert, amikor meg is ették volna ezeket a fiatal  tengeri emlősöket. 

A kardszárnyú delfinek magas intelligenciája is  gyorsan fejlődik. Fotó: Cultura Creative/George Karbus Photography

– Néhány esetben fognyomok láthatók ott, ahol az orka egyértelműen gyengéden tartotta az állatot, de mivel a kis delfin menekülni próbált, ezért a bőrét felsértette a gyilkos bálna foga – magyarázza a tengerbiológus. A kutatók úgy vélik, hogy ezek a játékok tanulságul szolgálhatnak a fiatal kardszárnyú delfineknek ahhoz, hogyan kell lazacra vadászni, amelyek nagyjából akkora méretűek, mint a kis újszülött delfinek. – Néha hagyják, hogy a delfin elússzon, megállnak, majd utánaerednek – mondja a kutató rámutatva, hogy ezzel is a halfogási technikát akarják demonstrálni a saját borjaik előtt. Az utóbbi években azonban más, a kardszárnyú delfineknél korábban még nem tapasztalt új és veszélyes szokások megjelenése is borzolják a kedélyeket. 

Vitorlásra támadó kardszárnyú delfin Gibraltárnál. Fotó: Portugal Resident

Az elmúlt néhány évben megszaporodtak a kisebb hajók, vitorlások és motorosjachtok elleni támadások, 

főleg a Gibraltári-szoros és Spanyolország, illetve Portugália atlanti partvidékén. 2023. október 31-én a Morskie Mile utazási iroda által üzemeltetett vitorlás, amikor beért a Gibraltári-szorosba, minden előzmény nélkül hirtelen felbukkant kardszárnyú delfinek támadták meg a hajót. Az orkák 45 percig kitartóan ostromolták a vitorlást, amelynek utasait csak a marokkói haditengerészet tudta kimenteni, még mielőtt elsüllyedt volna a hajó. De ez korántsem egyedülálló incidens: 2020 és 2023 között több mint négyszáz olyan interakciót jegyeztek fel, amikor az orkák kisebb hajókat, jellemzően vitorlásokat háborgattak.

Egyelőre nincsen magyarázat az orkák hajók elleni tudatos és kitartó támadásaira. Fotó: Solarpix

 Andrew W. Trites, a Brit Columbia Egyetem tengerbiológus-professzora szerint az esetleírásokból egyértelmű, hogy az orkák tudatosan, szánt szándékkal támadnak rá a vízi járművekre. – Senki sem tudja, miért történik ez. Ez egy teljes rejtély, ami példátlan – kommentálja az utóbbi időkben a hajókat ért, egyre gyakoribbá váló kardszárnyú delfin támadásokat Trites professzor.

