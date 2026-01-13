Orkák: rémisztő új viselkedésformákat sajátítanak el, és egyre intelligensebbé válnak

Az orkák vagy kardszárnyú delfinek a világóceán táplálékpiramisának a legtetején álló abszolút csúcsragadozók, amelyeknek nemcsak hogy nincsenek természetes ellenségeik, de nem létezik egyetlen olyan tengerlakó sem – beleértve ebbe a nagy fehér cápát és a földkerekség valaha volt leghatalmasabb élőlényét, a kék bálnát is –, amelyet ne lennének képesek játszi könnyedséggel elpusztítani.

Az orkák a világóceán legintelligensebb élőlényei. Fotó: Wikimedia Commons/Robert Pittman

A világtenger legnagyobb élőlénye sem érezheti magát tőlük biztonságban

Még 2019 márciusában Ausztrália délnyugati partjainál a tengerkutatók rémisztő látványnak váltak akaratlan szemtanúivá: mintegy tucatnyi kardszárnyú delfin rohanta le zsákmányszerzési célból a Föld egyik legnagyobb élőlényét, az akár 32 méter hosszúra megnövő és a 150 tonnás testtömeget is elérő kék bálnát. A támadásba lendült kardszárnyú delfinek hatalmas húsdarabokat téptek ki a felnőtt kék bálna oldalából, a hatalmas cet az orkák okozta súlyos sérülések miatt egy órával később elpusztult.

Kék bálnát marcangoló orkák Ausztrália partjainál. Fotó: Australian Wildlife Journeys/John Daw

Ez volt az első ismert és feljegyzett olyan eset, amikor a kardszárnyú delfinek kék bálnát zsákmányoltak.

A kardszárnyú delfin (Orcinus orca) a fogascetek részalrendjébe (Odontoceti) és a delfinfélék családjába (Delphinidae) tartozó ragadozó tengeri emlős. A legnagyobb delfinféle, a kifejlett hímek testhossza elérheti a 8,5-9 méteres testhosszúságot és a tíztonnás testtömeget, a nőstények kisebbek, átlagos testhosszuk öt és hét méter közötti. A kardszárnyú delfin a leggyorsabb tengeri emlősök közé tartozik, amely képes akár ötven km/óra sebességgel is úszni. A legintelligensebb tengeri élőlény, és az állatvilágon belül az egyik legfejlettebb kognitív képességekkel rendelkező faj.

– Ezek rendkívül összetett és fejlett aggyal rendelkező állatok – mondja Deborah Giles tengerbiológus, a Washingtoni Egyetem és a Wild Orca nonprofit szervezet kardszárnyú delfinkutatója.

Az agyuk memóriával és érzelmekkel kapcsolatos részei jelentősen fejlettebbek, mint az emberi agyé”

– tette hozzá a kutató. Josh McInnes, a Brit Columbiai Egyetem orkák viselkedését kutató tengeri ökológusa szerint a kardszárnyú delfinek agya valószínűleg nem változik anatómiai szinten.